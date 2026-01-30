وفاة رجل الأعمال الهندي "سي جيه روي" في حادثة صادمة

أكد صديق مقرب للعائلة لصحيفة "خليج تايمز" وفاة رجل الأعمال الهندي البارز ورئيس مجلس إدارة "كونفيدنت جروب" (Confident Group)، الدكتور سي جيه روي. ووفقاً له، فقد وقع الحادث يوم الجمعة.
وقد تم ربط سبب الوفاة بمداهمات مستمرة من قبل ضريبة الدخل ضد رجل الأعمال. وقال صديق العائلة: "ما أعرفه حتى الآن هو أنه خلال المداهمة، تم استجوابه بلا هوادة وترهيبه، فانسحب إلى مكتبه ثم سُمع دوي طلق ناري. نُقل على إثرها إلى المستشفى لكن لم يتسنَّ إنقاذه".
الدكتور سي جيه روي، المقيم في دبي منذ فترة طويلة والحاصل على "التأشيرة الذهبية"، ترك خلفه زوجة وابنة وابناً.
تأسست "كونفيدنت جروب" لأول مرة في عام 2006، وأعطت الأولوية لنموذج تمويل المشاريع الخالي من الديون. وفي عام 2024، توسعت الشركة في دبي بمشروعها الأول "كونفيدنت لانكستر"، بينما تم الإعلان عن مشروعها الثاني "كونفيدنت بريستون" في عام 2025.
وعلى مر السنين، نوعت الشركة نشاطاتها في مجالات الضيافة، والتعليم، والترفيه، ومواد البناء، وغيرها. وكان الدكتور سي جيه روي، البالغ من العمر 57 عاماً، يشغل أيضاً منصب القنصل الفخري لجمهورية سلوفاكيا، حيث عمل على تعزيز العلاقات التجارية والثقافية.
كان رجل الأعمال يتمتع بحضور اجتماعي لافت ونشاط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يقسم وقته بين الإمارات والهند، حيث تمتلك شركته عدة مصالح عقارية هنا. وكان الدكتور روي يسكن في منطقة "تلال الإمارات" (Emirates Hills) في دبي، ويستضيف بانتظام أفراد المجتمع وقادة الأعمال في منزله. وبصفته شغوفاً بالسيارات، خصص الطابق السفلي من منزله لعرض سياراته الثمينة التي تتنوع ما بين "بوغاتي" و"رولز رويس". وفي نوفمبر من العام الماضي، عرض مبلغاً يقارب 40 ألف درهم لإعادة شراء أول سيارة امتلكها على الإطلاق؛ وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، تمكن من تحديد موقع السيارة وهي من طراز "ماروتي 800" حمراء اللون، وشارك قصة شرائها في عام 1994 من كدّه الشخصي.
كما عُرف بكونه فاعلاً للخير؛ حيث أعلن الشهر الماضي عن مبادرة خيرية بقيمة تقارب 20 مليون درهم بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي لولاية كيرالا (KMCC) في دبي، وذلك لتوفير المياه في القرى النائية في ولاية كيرالا.