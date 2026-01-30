وفاة رجل الأعمال الهندي "سي جيه روي" في حادثة صادمة

كان رجل الأعمال يتمتع بحضور اجتماعي لافت ونشاط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يقسم وقته بين الإمارات والهند، حيث تمتلك شركته عدة مصالح عقارية هنا. وكان الدكتور روي يسكن في منطقة "تلال الإمارات" (Emirates Hills) في دبي، ويستضيف بانتظام أفراد المجتمع وقادة الأعمال في منزله. وبصفته شغوفاً بالسيارات، خصص الطابق السفلي من منزله لعرض سياراته الثمينة التي تتنوع ما بين "بوغاتي" و"رولز رويس". وفي نوفمبر من العام الماضي، عرض مبلغاً يقارب 40 ألف درهم لإعادة شراء أول سيارة امتلكها على الإطلاق؛ وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي، تمكن من تحديد موقع السيارة وهي من طراز "ماروتي 800" حمراء اللون، وشارك قصة شرائها في عام 1994 من كدّه الشخصي.