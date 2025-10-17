وفاة الكاتبة الكورية بايك سي هي عن 35 عاماً

هذا الصراع الشخصي الطويل شكّل الأساس لكتابها الأكثر مبيعاً، وفقاً لسيرتها الموجودة على موقع “بلومزبري”. واستناداً إلى تجاربها في العلاج والتعافي العاطفي، تناولت بايك في كتابها موضوعات الهشاشة والمرونة وتعقيدات العيش مع اضطراب المزاج في مجتمع غالباً ما يتجاهل قضايا الصحة النفسية.