وفاة الكاتبة الكورية بايك سي هي عن 35 عاماً

توفيت الكاتبة بايك سي هي، صاحبة المذكرات الأكثر مبيعاً “أريد أن أموت لكن أريد أن آكل التوكبوكي”، وفقاً لتقارير إعلامية متعددة.
ما زالت تفاصيل وفاتها غير واضحة حتى الآن. كما تبرعت بايك بعدة أعضاء من جسدها، مما أنقذ حياة خمسة أشخاص قبل وفاتها.
حققت الفتاة البالغة من العمر 35 عاماً شهرة واسعة بعد أن لقي كتابها رواجاً كبيراً وتم الاحتفاء به لدوره في تطبيع النقاش حول الصحة النفسية.
على مدى عشر سنوات، تلقت الكاتبة علاجاً لاضطراب "الديسثيميا"، وهو شكل مزمن وخفيف من الاكتئاب يتميز بالحزن المستمر وقلة الدافعية.
هذا الصراع الشخصي الطويل شكّل الأساس لكتابها الأكثر مبيعاً، وفقاً لسيرتها الموجودة على موقع “بلومزبري”. واستناداً إلى تجاربها في العلاج والتعافي العاطفي، تناولت بايك في كتابها موضوعات الهشاشة والمرونة وتعقيدات العيش مع اضطراب المزاج في مجتمع غالباً ما يتجاهل قضايا الصحة النفسية.