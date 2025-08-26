وصية أم شهيدة: "ابقَ قوياً" آخر ما كتبته صحفية فلسطينية لابنها الوحيد

"ابقَ قوياً" — بهذه الكلمات المؤثرة، اختارت الصحفية الفلسطينية الشهيدة مريم أبو دقة أن تودع ابنها الوحيد غيث، البالغ من العمر 12 عامًا، كجزء من وصية شخصية للغاية كان من المقرر أن تُكشف بعد وفاتها.

وكانت أبو دقة من بين 15 شخصًا على الأقل قُتلوا في ضربة إسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة يوم الاثنين. كما أودى الهجوم بحياة ثلاثة صحفيين آخرين، وأثار إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين.

قامت مريم، البالغة من العمر 33 عامًا، ببناء مسيرة مهنية بارزة في إعداد التقارير الإخبارية لمنظمات إعلامية بما في ذلك "إندبندنت عربية" و"أسوشيتد برس".

وفي رسالتها الأخيرة لابنها، التي كتبتها بلهجة فلسطينية، قالت له بحنان: "غيث، أنت قلب أمك وروحها."

وشجعته على حمل إرثها في الصمود والطموح: "أريدك أن تجعلني فخورة، وأن تنجح، وتتفوق، وتقف قوياً، وأن تصبح رجل أعمال قادراً، يا حبيبي"، كما كتبت.

في الرسالة التي تم تداولها عبر الإنترنت، رسمت مريم رؤية لمستقبل غيث. تخيلته يتزوج، وينجب ابنة، ويسميها مريم، ليحافظ على جزء منها حياً في الجيل القادم.

وأضافت: "أريدك، يا عزيزي، ألا تنساني أبدًا. لطالما فعلت كل شيء لأجعلك سعيداً، ولأبقيك مبتهجاً ومرتاحاً، ولأعطيك كل شيء. أريدك أن تصلي من أجلي وألا تبكي عليّ، لكي أبقى سعيدة."

واختتمت مريم رسالتها بتذكير مؤثر بالإيمان والحب، وحثت غيث على ألا يترك صلاته أبدًا وأكدت مجدداً فخرها وحبها الذي لا يتزعزع: "أنت حبي، وقلبي، وسندي، وروحي، وابني الذي يجعلني دائماً فخورة ويجلب لي الفرح بسمعته الطيبة... أمك، مريم."