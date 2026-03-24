وصول شحنات الغاز المسال يؤمن احتياجات الهند من الطاقة رغم أزمة الخليج

أعلنت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية يوم الثلاثاء عن نجاح ناقلتين هنديتين محملتين بالغاز البترولي المسال (LPG) في عبور مضيق هرمز، ومن المتوقع وصولهما إلى الموانئ الهندية يومي الخميس والسبت.
وقالت الحكومة إنه من المرجح أن يخف نقص الغاز البترولي المسال في البلاد مع وصول ناقلات غاز بترولي مسال أخرى مملوكة لأجانب وترفع أعلامًا أجنبية من أجزاء مختلفة من العالم إلى السواحل الهندية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتستورد الهند الغاز البترولي المسال من أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى — وتصل الناقلات إلى البلاد بعد تجاوز الخليج.
تحمل كل من Hellas Gladiator، التي حملت الغاز البترولي المسال في هولندا، و Gas Jupiter، القادمة من الولايات المتحدة، 24,000 طن من الغاز البترولي المسال. ومن المتوقع أن تصلا إلى فيساخاباتنام على الساحل الشرقي في 30 مارس.
تعد المدينة الساحلية موطنًا لأول كهف تخزين تحت الأرض للغاز البترولي المسال في الهند، والذي أُنشئ في مشروع مشترك من قبل شركة هندوستان بتروليوم المملوكة للدولة. وهو أحد موقعي التخزين طويل الأجل للغاز البترولي المسال، بسعة كهفية إجمالية تبلغ 60,000 طن.
يقع الكهف الصخري الآخر تحت الأرض في مانغالور على الساحل الغربي، بسعة 80,000 طن. بدأت الهند أيضًا في استيراد الغاز البترولي المسال من دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد أزمة الخليج. وكان من المتوقع أن تصل سفينة واحدة، تحمل 20,000 طن من الغاز البترولي المسال من هيوستن، إلى كولكاتا يوم الثلاثاء.
تحمل ناقلتا الغاز البترولي المسال الهنديتان، باين غاز وجاغ فاسانت، اللتان عبرتا المضيق بنجاح، أكثر من 92,000 طن من الغاز البترولي المسال. يوجد حوالي 60 فردًا من الطاقم على متن السفينتين. كما توسع إنتاج الهند المحلي من الغاز البترولي المسال بنسبة 40 في المائة، وفقًا للحكومة، ليصل إلى 18,000 طن يوميًا.
تستورد الهند 60 في المائة من احتياجاتها من الغاز البترولي المسال، بالإضافة إلى 88 في المائة من النفط الخام و 50 في المائة من الغاز الطبيعي.