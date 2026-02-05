وساطة إماراتية ناجحة تلم شمل 314 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

أدت جهود وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا إلى تأمين عملية تبادل شملت 157 محتجزاً من كل جانب، ليصل إجمالي عدد الأسرى المفرج عنهم إلى 314 أسيراً.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الخميس، إن هذا يرفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين عبر الوساطة الإماراتية إلى 4,955 شخصاً.
وتتزامن هذه الوساطة مع استضافة دولة الإمارات للجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "إجمالي عدد الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة وصل إلى 18 وساطة، مما يؤكد عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا".
وفي وقت سابق اليوم، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على عملية تبادل أسرى جديدة خلال محادثات "مثمرة" تجري في أبوظبي بوساطة واشنطن، مؤكداً أن هناك المزيد من العمل في الأفق.
وقال ويتكوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، اتفقت وفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا على تبادل 314 أسيراً – وهي أول عملية تبادل من نوعها منذ خمسة أشهر".
وأضاف في منشور على منصة (إكس): "لقد تحقق هذا الإنجاز من خلال محادثات سلام كانت مفصلة ومثمرة"، رغم أن "هناك عملاً كبيراً لا يزال متبقياً". (مع مدخلات من وكالة فرانس برس)
