وساطة إماراتية ناجحة تلم شمل 314 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا

وتتزامن هذه الوساطة مع استضافة دولة الإمارات للجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "إجمالي عدد الوساطات الإماراتية التي تمت خلال الأزمة وصل إلى 18 وساطة، مما يؤكد عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بكل من روسيا وأوكرانيا".