وزير الخارجية الإيراني يفتح الباب لواشنطن.. بمفتاح "الاحترام المتبادل"

المحادثات — التي أكدها الطرفان أخيرًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد عدم اليقين بشأن الموقع والتوقيت والشكل — ستكون أول لقاء من نوعه بين الخصمين منذ انضمام الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في يونيو بضربات على المواقع النووية.