وزير الخارجية الإيراني يفتح الباب لواشنطن.. بمفتاح "الاحترام المتبادل"

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الجمعة (6 فبراير) إلى "الاحترام المتبادل" قبل المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية وقضايا أخرى.
"تدخل إيران الدبلوماسية بعيون مفتوحة وذاكرة ثابتة للعام الماضي. نحن ننخرط بحسن نية ونقف بحزم على حقوقنا،" كتب عباس عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي X.
"يجب الوفاء بالالتزامات. المساواة في المكانة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ليست مجرد شعارات — بل هي ضرورة وأركان اتفاق دائم،" أضاف.
شاهد رسالته أدناه:
كانت إيران والولايات المتحدة تستعدان لمحادثات يوم الجمعة في عُمان، حيث كانت واشنطن تبحث عما إذا كان هناك أي احتمال لإحراز تقدم دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، بينما ترفض استبعاد العمل العسكري.
المحادثات — التي أكدها الطرفان أخيرًا في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد عدم اليقين بشأن الموقع والتوقيت والشكل — ستكون أول لقاء من نوعه بين الخصمين منذ انضمام الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في يونيو بضربات على المواقع النووية.
من المقرر أن يقود مبعوث الرئيس دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفديهما في المفاوضات التي ستعقد في السلطنة الخليجية الهادئة، والتي عملت بشكل دوري كوسيط بين البلدين.
(مدخلات من وكالة الصحافة الفرنسية)