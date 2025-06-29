وزير الخارجية الأمريكي يدين الدعوات في إيران لاعتقال وإعدام رئيس"الدولية للطاقة"

جاءت هذه التصريحات بعد أيام من أول تصريح علني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي منذ وقف إطلاق النار، مُعلنًا أن إيران "صفعت أمريكا على وجهها" بهجومها الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في قطر. ووُصف الهجوم بأنه رد مباشر على ضربات أمريكية سابقة على مواقع نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.