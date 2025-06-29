وزير الخارجية الأمريكي يدين الدعوات في إيران لاعتقال وإعدام رئيس"الدولية للطاقة"

دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إيران إلى الوفاء بمسؤولياتها في حماية موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب التهديدات المثيرة للقلق ضد قيادة الوكالة.
في بيان نُشر على موقع X، أدان روبيو الدعوات المتداولة في إيران لاعتقال وإعدام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي. وكتب: "إن الدعوات في إيران لاعتقال وإعدام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، غير مقبولة، ويجب إدانتها".
وأكد روبيو دعم واشنطن لدور الوكالة الرقابي على الأنشطة النووية الإيرانية، وأشاد بجروسي والوكالة على "تفانيهما واحترافيتهما".
وأضاف "نحن نواصل دعم مهمة المراقبة الحيوية التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ونحث السلطات الإيرانية على ضمان سلامة جميع موظفي الوكالة".
شاهد بيانه الكامل أدناه:
جاءت هذه التصريحات بعد أيام من أول تصريح علني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي منذ وقف إطلاق النار، مُعلنًا أن إيران "صفعت أمريكا على وجهها" بهجومها الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في قطر. ووُصف الهجوم بأنه رد مباشر على ضربات أمريكية سابقة على مواقع نووية إيرانية في فوردو وأصفهان ونطنز.