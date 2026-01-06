وزارة الداخلية الكويتية تنفي شائعات الإعفاء من رسوم الإقامة

بعد أن ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بحالة من الارتباك بشأن رسوم التأشيرات، تدخلت السلطات في الكويت لتوضيح الحقائق. حيث أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن الادعاءات المتعلقة بالإعفاء من رسوم الإقامة بموجب قانون الإقامة الجديد كاذبة ولا أساس لها في أي قرار رسمي.