وداع بطعم الأمل.. رضيعة في العاشرة تنقذُ 5 أرواح في الهند

تم التبرع بكبد ألين شيرين أبراهام وكليتيها وصمام قلبها وعينيها من خلال النظام الحكومي K-SOTTO
اجانتا بول
أصيبت طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر بجروح خطيرة في حادث سير في كوتايام، كيرالا، في 5 فبراير بعد اصطدام السيارة التي كانت تستقلها بمركبة أخرى. وقد أُعلنت وفاتها سريرياً لاحقاً.

بينما كانت تُدفن يوم الأحد، منحت الطفلة ألين شيرين أبراهام هدية الحياة لخمسة آخرين، لتصبح مصدر أمل للآباء حتى بينما كانت عائلتها تحزن على وفاتها.

أصبحت ألين أصغر متبرعة بالأعضاء في كيرالا، وهو قرار صعب اتخذه والداها، أرون أبراهام وشيرين آن جون. وفي معرض مشاركته الخبر، قال رئيس الوزراء بيناراي فيجايان إن الطفلة ستحظى بـ "تكريم رسمي". وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد منحت الطفلة ألين حياة جديدة لخمسة آخرين، وهو عمل عظيم من التعاطف يعكس الروح الحقيقية لكيرالا."

معزياً بوفاة الرضيعة، كتب رئيس الوزراء: "لقد أحزننا جميعاً وفاة الطفلة ألين شيرين أبراهام البالغة من العمر 10 أشهر في حادث سير في كوتايام. وفي خضم الألم الذي لا يوصف، اختار والداها، أرون أبراهام وشيرين آن جون، التبرع بأعضائها. أتقدم بأحر التعازي للعائلة.

وفقاً لوسائل الإعلام الهندية، تم التبرع بكبد ألين وكليتيها وصمام قلبها وعينيها. ومن خلال النظام الحكومي K-SOTTO، تم إرسال صمام قلبها إلى معهد سري شيترا في ثيروفانانثابورام، وكبدها إلى مستشفى كيمز، وكليتيها إلى كلية الطب الحكومية في ثيروفانانثابورام. كما سيتم التبرع بعينيها لبنك العيون.

سيتم زرع الكليتين في فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات تخضع للعلاج في كلية الطب الحكومية، بينما ستتلقى فتاة تبلغ من العمر ستة أشهر من ثيروفانانثابورام الكبد المتبرع به، حسبما ذكر تقرير صادر عن أون مانوراما.

كما أشاد رئيس وزراء كيرالا بالعاملين الصحيين والشرطة وفرق الإسعاف: "أحيي أيضاً المهنيين الصحيين المتفانين والشرطة وفرق الدعم الذين أتاحت تنسيقاتهم السريعة عمليات الزرع. سنودع ألين شيرين أبراهام بتكريم رسمي."

على الرغم من أن الخطة الأولية كانت نقل الأعضاء جواً، إلا أنها نُقلت براً لأن المروحيات لا يمكن استخدامها ليلاً. نسقت الشرطة المحلية والعاملون الصحيون لضمان النقل الآمن.

