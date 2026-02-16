وداع بطعم الأمل.. رضيعة في العاشرة تنقذُ 5 أرواح في الهند

أصبحت ألين أصغر متبرعة بالأعضاء في كيرالا، وهو قرار صعب اتخذه والداها، أرون أبراهام وشيرين آن جون. وفي معرض مشاركته الخبر، قال رئيس الوزراء بيناراي فيجايان إن الطفلة ستحظى بـ "تكريم رسمي". وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد منحت الطفلة ألين حياة جديدة لخمسة آخرين، وهو عمل عظيم من التعاطف يعكس الروح الحقيقية لكيرالا."