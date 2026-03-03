واشنطن تطالب الأمريكيين بالرحيل فوراً من 15 دولة في الشرق الأوسط

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أصدرت الولايات المتحدة تحذيرًا لمواطنيها المقيمين في عدة دول بالشرق الأوسط المتأثرة حاليًا بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وحثتهم على المغادرة فورًا عبر الوسائل التجارية بسبب "مخاطر أمنية خطيرة".
حثت وزارة الخارجية الأمريكيين على مغادرة الدول التالية: البحرين، الكويت، مصر، لبنان، إيران، عمان، العراق، قطر، إسرائيل، الضفة الغربية، وغزة، المملكة العربية السعودية، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة واليمن.
بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة السلطات في مغادرة البلاد عبر الوسائل التجارية، أبقت وزارة الخارجية الخطوط مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وحثت الأمريكيين على الاتصال على +1-202-501-4444 (من الخارج) و +1-888-407-4747 (من الولايات المتحدة وكندا).
للبقاء على اطلاع بأحدث التعليمات، نصح المواطنون الأمريكيون بالتسجيل في step.state.gov للحصول على آخر التحديثات الأمنية من أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.