واشنطن تحذر طهران من "تحركات غير آمنة" قبيل مناورات الحرس الثوري

حذرت الولايات المتحدة إيران من مغبة القيام بأعمال غير آمنة، في الوقت الذي يستعد فيه الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) لبدء مناورات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز في الأول من فبراير، قائلة إن مثل هذا السلوك قد يهدد "حرية الملاحة" والاستقرار الإقليمي.
وقد صدر هذا التحذير عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، التي دعت الحرس الثوري الإيراني إلى إجراء التدريبات بطريقة "آمنة ومهنية". وكان الحرس الثوري قد أعلن يوم السبت (30 يناير)، أن المناورات ستبدأ يوم الأحد (1 فبراير).
يعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا دوليًا بالغ الأهمية وممرًا تجاريًا حيويًا، حيث تعبره حوالي 100 سفينة تجارية يوميًا.
وفي بيانها، أكدت "سنتكوم" أنه في حين تعترف الولايات المتحدة بحق إيران في العمل في الأجواء والمياه الدولية، فإن "أي سلوك غير آمن أو غير مهني يزيد من مخاطر الاصطدامات والتصعيد وزعزعة الاستقرار".
وأضافت: "ستضمن سنتكوم سلامة الأفراد والسفن والطائرات الأمريكية العاملة في الشرق الأوسط. لن نتسامح مع تصرفات الحرس الثوري غير الآمنة، بما في ذلك التحليق فوق السفن العسكرية الأمريكية المشاركة في عمليات طيران، أو التحليق على ارتفاع منخفض أو التحليق المسلح فوق الأصول العسكرية الأمريكية عندما تكون النوايا غير واضحة، أو اقتراب القوارب السريعة في مسار تصادمي مع السفن العسكرية الأمريكية، أو توجيه الأسلحة نحو القوات الأمريكية".
كما أشارت "سنتكوم" إلى أن الجيش الأمريكي سيواصل العمل بأعلى مستويات المهنية والالتزام بالمعايير الدولية، وحثت الحرس الثوري الإيراني على فعل الشيء نفسه.