واتساب يحتفل بالعام الجديد 2026 بميزات وتأثيرات تفاعلية

هل تلقيت أي تهاني بمناسبة العام الجديد على واتساب بعد؟ بينما يستقبل الناس حول العالم عاماً جديداً، يلعب تطبيق المراسلة الشهير مرة أخرى دوراً مركزياً في مساعدة الأصدقاء والعائلات على البقاء على اتصال، وتبادل التمنيات والرسائل واللحظات عبر الحدود.
ولإضافة المزيد من البهجة على احتفالات العام الجديد في جميع أنحاء العالم، أعلن واتساب عن إطلاق بعض اللمسات الاحتفالية طوال فترة العطلة. وقالت المنصة في منشور على مدونتها: "نحن ممتنون لكوننا جزءاً من كيفية تواصلكم مع الأشخاص الذين تحبونهم — بخصوصية وأمان".
ومن بين الميزات الجديدة، ستتاح للمحتفلين بالعام الجديد فرصة استخدام حزمة ملصقات تم تنسيقها خصيصاً لعام 2026.
سيتمكن مستخدمو مكالمات فيديو واتساب أيضاً من استخدام تأثيرات جديدة. كل ما عليهم فعله هو النقر على أيقونة التأثيرات أثناء مكالمة الفيديو لإضافة الألعاب النارية، والقصاصات الملونة (confetti)، ورسوم النجوم المتحركة التي تضيء الشاشة أثناء احتفالهم. كما سيظهر إيموجي "القصاصات الملونة" (confetti) الذي يختاره بعض المستخدمين للتفاعل مع الرسائل بشكل متحرك خلال العطلات.
سيتم تحريك رمز الإيموجي للقصاصات الورقية الذي يختاره بعض المستخدمين للرد على الرسائل خلال العطلات.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر واتساب ملصقات متحركة لقسم "الحالة" (Status). حيث نصح المستخدمين قائلًا: "استخدموا تنسيقاً خاصاً لعام 2026 مع ملصق متحرك لمساعدتكم في استقبال العام الجديد".
ولمساعدة أولئك الذين يستخدمون دردشة واتساب لتنظيم الفعاليات الجماعية، شارك التطبيق بعض النصائح مثل:
إنشاء مناسبة (Event): وتثبيتها في الدردشة لإبقائها حاضرة في الأذهان، وجمع تأكيدات الحضور، وإبقاء الجميع على اطلاع.
استخدام استطلاعات الرأي (Polls): لاختيار الطعام والمشروبات والأنشطة.
مشاركة الموقع المباشر (Live Location): لمساعدة الأصدقاء في العثور على طريقهم إلى الحفلة، ولإعلامك بوصولهم إلى منازلهم بسلام.
إرسال رسائل الفيديو والصوت: لتوثيق ومشاركة اللحظات العفوية فور حدوثها مع الأصدقاء الذين لم يتمكنوا من الحضور، ليتأكدوا من تواجدهم معك في العام المقبل.