واتساب يحتفل بالعام الجديد 2026 بميزات وتأثيرات تفاعلية

ولإضافة المزيد من البهجة على احتفالات العام الجديد في جميع أنحاء العالم، أعلن واتساب عن إطلاق بعض اللمسات الاحتفالية طوال فترة العطلة. وقالت المنصة في منشور على مدونتها: "نحن ممتنون لكوننا جزءاً من كيفية تواصلكم مع الأشخاص الذين تحبونهم — بخصوصية وأمان".