هزة أرضية بقوة 6.1 درجة تضرب غرب تركيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية "آفاد" (AFAD) أن زلزالاً بقوة 6.1 درجة ضرب غرب تركيا يوم الأحد، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الهزة شعر بها السكان في عدة محافظات.

وقالت "آفاد" إن الزلزال وقع حوالي الساعة 7:53 مساءً بالتوقيت المحلي في محافظة باليكسير، بالقرب من أكبر مدن تركيا، إسطنبول، لكن لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في أي من المحافظات المتأثرة.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة "إكس" إن فرق الطوارئ التابعة لـ"آفاد" بدأت عمليات التفتيش في إسطنبول والمحافظات المجاورة، لكن لم ترد حتى الآن أي تقارير سلبية.

وأضافت "آفاد" أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترًا (6.8 ميل)، بينما سجل "المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض" (GFZ) قوة الزلزال عند 6.19 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.