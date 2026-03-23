"هدنة 5 أيام".. ترامب يرجئ ضرب محطات الطاقة الإيرانية لفتح باب التفاوض

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات “جيدة ومثمرة” مع إيران وإنه سيوجه الجيش لتأجيل أي ضربات مخططة على محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

أصدر ترامب بياناً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وقال إن المناقشات مع طهران ستستمر طوال الأسبوع. وكتب ترامب في منشور على Truth Social أن الولايات المتحدة وإيران "أجرتا، على مدى اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط".

جاء إعلانه بعد أن هددت إيران بمهاجمة محطات الطاقة الإسرائيلية وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في جميع أنحاء منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الطاقة الإيرانية.

كتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إيران أجرتا، على مدى اليومين الماضيين، محادثات جيدة ومثمرة للغاية بشأن حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط. بناءً على طبيعة ونبرة هذه المحادثات المتعمقة والمفصلة والبناءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، فقد أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل أي وجميع الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، رهناً بنجاح الاجتماعات والمناقشات الجارية."

يوم السبت، هدد ترامب بأن محطات الطاقة الإيرانية ستُ'تُدمر' إذا فشلت طهران في "فتح مضيق هرمز بالكامل" أمام جميع السفن في غضون 48 ساعة. ورد الإيرانيون بتهديد مماثل بضرب محطات الطاقة ومحطات تحلية المياه الإسرائيلية والإقليمية إذا هاجمت الولايات المتحدة بنيتها التحتية للطاقة.

ارتفعت أسعار الطاقة الأسبوع الماضي بعد أن ردت إيران على هجوم إسرائيلي على حقل الغاز الرئيسي التابع لها بضرب مدينة رأس لفان الصناعية في قطر، والتي تعالج حوالي خُمس الغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في أضرار ستستغرق سنوات لإصلاحها.

جاءت التهديدات للبنية التحتية الخليجية مع دخول الصراع منطقة جديدة خطيرة.