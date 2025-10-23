هدم واجهة الجناح الشرقي للبيت الأبيض بأمر من ترامب

وأضاف ترامب: "لكي ننفذ الأمر بالشكل الصحيح، كان علينا إزالة الهيكل القائم". كما قال – بطريقة غامضة بعض الشيء إن "بعض المناطق تُترك كما هي". لكن اثنين من كبار مسؤولي الإدارة، اللذين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة الخطط، أكدا أن الجناح الشرقي بأكمله يتم هدمه.