هدف أسطوري لرونالدو... والعمر مجرد رقم

واصل النصر بدايته القوية في موسم دوري المحترفين السعودي 2025/26، حيث هزم الخليج الذي يحتل المركز السادس بنتيجة 4-1 في ملعب الأول بارك يوم الأحد، مع هدف مذهل بمقصية هوائية من المهاجم الأسطوري كريستيانو رونالدو الذي تصدر العناوين.
رونالدو أعاد الزمن إلى الوراء بركلة مذهلة فوق الرأس، مذكراً الجماهير فوراً بهدفه الأيقوني بالمقصية الهوائية ضد يوفنتوس في عام 2017، عندما كان عمره 33 عامًا. الهدف كان تذكيرًا بأن العمر مجرد رقم للنجم البرتغالي. في سن الأربعين، يواصل إثبات لماذا هو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.
اللحظة الحاسمة في المباراة جاءت في الدقائق الأخيرة عندما سجل كريستيانو رونالدو هدفه الـ955 في مسيرته بركلة مذهلة، بلا شك كانت اللحظة الأبرز في الليلة. ارتفع بشكل غير طبيعي تقريبًا قبل أن يسدد الكرة بشكل بهلواني في زاوية المرمى، متجاوزًا الحارس.
انفجر الملعب في حالة من عدم التصديق حيث لم يصدق المتفرجون ما شاهدوه. بعضهم وضعوا أيديهم على رؤوسهم، وآخرون تنفسوا بلهفة. احتفل رونالدو بأسلوبه المعتاد، مؤديًا حركته الشهيرة "Siuuu" ثم ارتدى العقال، وهو جزء من الغترة، وهو غطاء رأس تقليدي عربي.
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بتعليقات مثل هذه:
"عندما يخطو رونالدو على الملعب، تقدم الفيزياء شكوى."
"شكرًا لك رونالدو، هكذا أعرفك منذ زمن طويل، أمام عيني، هدف خيالي. شكرًا لك، حبيبي، في عامك الأربعين."
"أنت ببساطة أفضل لاعب على هذا الكوكب!"
"لا أحد يفعلها أفضل من كريستيانو"
"الأعظم في كل العصور، يا أخي"
ألخص النصر الأمر بشكل مثالي: "سمها مهارة، سمها غريزة... نحن نسميها رونالدو."
شاهد الفيديو أدناه:
خلال المواجهة بين الفريقين، افتتح جواو فيليكس التسجيل للنصر بضربة في الدقيقة ٣٩.
تم إلغاء محاولة فيليكس الأولى نحو الهدف بسبب لمسة يد. ولكن بعد دقائق في الدقيقة ٣٩، سقطت كرة عرضية من أنجيلو عند قدمي فيليكس، الذي قدم لمسة بارعة ليمنح فريقه التقدم. وبعد ثلاث دقائق فقط، ضاعف ويسلي التقدم بعد ضغط حماسي من فيليكس وجده في منطقة الخليج.
بعد الشوط الأول، تغلب الخليج على العجز ٢-٠، حيث قلص مراد الحوساوي الفارق بضربة رائعة في الدقيقة ٤٧. وضع الخليج بعض الضغط على النصر، مختبرًا حارس المرمى نواف العقيدي بلعبهم الهجومي.
بعد نصف ساعة في الدقيقة ٧٧، قدم ساديو ماني كرة ملتفة، مما ساعد النصر على أخذ تقدم بهدفين. في الدقيقة ٩٠+٦، أرسل نواج بوشال كرة عرضية إلى كريستيانو، الذي قدم ضربة مقص مذهلة ليمنح النصر الفوز ٤-١.
رفع فيليكس ورونالدو رصيد أهدافهما في دوري المحترفين السعودي ٢٠٢٥/٢٦ إلى ١٠ لكل منهما، مع الحفاظ على سجل رائع، بتسعة انتصارات في تسع مباريات و٣٠ هدفًا في الصدارة. يبقى الخليج في المركز السادس، بأربعة انتصارات، وتعادلين وثلاث خسائر، مما يمنحهم ١٤ نقطة.
في ١٢٣ مباراة للنصر، سجل رونالدو الآن ١١٠ أهداف. في دوري المحترفين السعودي، سجل كريستيانو ٨٤ هدفًا في ٨٦ مباراة، مما يجعله ثالث أكثر هداف في تاريخ المنافسة.
مدخلات من ANI