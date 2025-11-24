هدف أسطوري لرونالدو... والعمر مجرد رقم

رونالدو أعاد الزمن إلى الوراء بركلة مذهلة فوق الرأس، مذكراً الجماهير فوراً بهدفه الأيقوني بالمقصية الهوائية ضد يوفنتوس في عام 2017، عندما كان عمره 33 عامًا. الهدف كان تذكيرًا بأن العمر مجرد رقم للنجم البرتغالي. في سن الأربعين، يواصل إثبات لماذا هو واحد من أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور.