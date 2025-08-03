هجوم وحشي في مطار الهند: راكب يعتدي على موظفين بسبب الأمتعة الزائدة

اعتدى ضابط كبير في الجيش الهندي بعنف على أربعة موظفين في شركة سبايس جيت في مطار سريناغار الدولي في 26 يوليو/تموز بعد أن طُلب منه دفع ثمن الأمتعة الزائدة، مما أدى إلى إصابة موظفي شركة الطيران بجروح خطيرة، بما في ذلك كسر في العمود الفقري وكسر في الفك.
وفقًا للبيان الرسمي لشركة الطيران، "كان الراكب يحمل حقيبتين من حقائب المقصورة وزنهما الإجمالي 16 كجم، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى المسموح به وهو 7 كجم، ورفض دفع الرسوم الزائدة". وقعت الحادثة عند بوابة صعود طائرة سبايس جيت رقم SG-386 المتجهة من سريناغار إلى دلهي. انتقل لأسفل لمشاهدة فيديو الحادثة .
عندما أبلغه موظفو سبايس جيت الأرضيون بالقواعد، تجاوز الضابط الإجراءات ودخل جسر الصعود إلى الطائرة عنوةً، منتهكًا بذلك بروتوكولات أمن الطيران. رافقه مسؤول من قوات الأمن الصناعي إلى البوابة، وبعد ذلك تصاعد الموقف. زُعم أن الضابط اعتدى جسديًا على الموظفين باللكمات والركلات المتكررة، بل واستخدم حتى أداة الوقوف كسلاح.
سقط أحد موظفي سبايس جيت فاقدًا للوعي على الأرض، لكن الراكب استمر في ركل الموظف وضربه، حسبما صرح متحدث باسم الشركة. وأضاف: "أصيب موظف آخر بنزيف في الأنف والفم بعد تلقيه ركلة قوية في الفك أثناء انحنائه لمساعدة زميله الذي أغمي عليه".
نُقل الموظفون الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ. أفادت التقارير أن أحدهم يعاني من كسر في العمود الفقري، بينما يتلقى آخرون العلاج من إصابات في الفك والوجه.
شاهد الفيديو هنا:
عقب الحادث، سجّلت شركة سبايس جيت بلاغًا أوليًا لدى الشرطة المحلية. كما حصلت الشركة على تسجيلات كاميرات المراقبة للحادث من سلطات المطار، وقدمتها إلى جهات التحقيق.
باشرت شركة سبايس جيت إجراءات إدراج الراكب على قائمة الممنوعين من السفر. كما راسلت وزارة الطيران المدني طالبةً اتخاذ الإجراءات المناسبة.
لم تُصدر وزارة الطيران المدني ردًا رسميًا على طلب شركة الطيران حتى الآن. ولم يُكشف عن هوية الضابط العسكري المعني.