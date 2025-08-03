هجوم وحشي في مطار الهند: راكب يعتدي على موظفين بسبب الأمتعة الزائدة

عندما أبلغه موظفو سبايس جيت الأرضيون بالقواعد، تجاوز الضابط الإجراءات ودخل جسر الصعود إلى الطائرة عنوةً، منتهكًا بذلك بروتوكولات أمن الطيران. رافقه مسؤول من قوات الأمن الصناعي إلى البوابة، وبعد ذلك تصاعد الموقف. زُعم أن الضابط اعتدى جسديًا على الموظفين باللكمات والركلات المتكررة، بل واستخدم حتى أداة الوقوف كسلاح.