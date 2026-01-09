هجوم روسي "ضخم" يطال سفارة قطر ويقتل 4 في كييف

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن هجوماً روسياً "ضخماً" شنته موسكو ليلًا على أوكرانيا تسبب في أضرار لـ 20 مبنى سكنياً في كييف وضواحيها، بالإضافة إلى تضرر مبنى سفارة دولة قطر.

وقال زيلينسكي: "تضرر 20 مبنى سكنياً وحده"، مضيفاً أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في العاصمة، وأن "مبنى سفارة قطر تضرر الليلة الماضية بطائرة مسيرة روسية".1

كما دعا الرئيس الأوكراني العالم إلى اتخاذ إجراءات حازمة بعد الهجوم الروسي الذي استهدف غرب أوكرانيا بصاروخ "أوريشنيك" (Oreshnik) الباليستي الجديد.

وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "هناك حاجة لرد فعل واضح من العالم. وقبل كل شيء من الولايات المتحدة، التي تولي روسيا اهتماماً حقيقياً لإشاراتها".

وأضاف: "يجب أن تتلقى روسيا إشارات تفيد بأن من واجبها التركيز على الدبلوماسية، ويجب أن تشعر بالعواقب في كل مرة تركز فيها مجدداً على القتل وتدمير البنية التحتية".