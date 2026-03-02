هجومان بطائرتين مسيرتين استهدفا منشآت طاقة في قطر ولا إصابات

علنت وزارة الدفاع بدولة قطر أن دولة قطر تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أطلقتا من جمهورية إيران. استهدفت إحدى الطائرتين المسيرتين خزان مياه تابع لمحطة كهرباء في مسيعيد، واستهدفت الأخرى منشأة طاقة في مدينة رأس لفان الصناعية، التابعة لقطر للطاقة، دون الإبلاغ عن أي إصابات بشرية.

سيتم تقييم جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجوم من قبل الجهات المختصة، وسيصدر بيان رسمي لاحقًا.

كما تحث الوزارة المواطنين والمقيمين والزوار على التزام الهدوء، والتقيد بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية، وتجنب الشائعات، والاعتماد فقط على المعلومات الصادرة عبر القنوات الرسمية

حفظ الله قطر، أميرها، شعبها، وجميع المقيمين على أرضها.