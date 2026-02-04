عالم
هبوط اضطراري لطائرة تركية في كولكاتا بعد اندلاع حريق في محركها
الرحلة كانت متجهة من نيبال إلى إسطنبول والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
قالت وزارة الطيران المدني الهندية يوم الأربعاء إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، كانت متجهة من كاتماندو في نيبال إلى إسطنبول في تركيا، هبطت اضطرارياً في مطار كولكاتا.
وذكرت الوزارة: "أعلنت الرحلة نداء (PAN PAN)، وهو إشارة استغاثة لاسلكية دولية، بسبب اندلاع حريق في المحرك الأيمن، وطلبت تحويل مسارها إلى كولكاتا في الساعة 1.38 مساءً مع تعطل أحد المحركين".
وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرة هبطت في مطار نيتجي سوبهاش شاندرا بوس الدولي مع إعلان حالة الطوارئ القصوى.
وأضافت أنه تمت السيطرة على الحريق في المحرك في الساعة 1.51 مساءً، مشيرة إلى عدم وجود تقارير عن وقوع إصابات بين الركاب.