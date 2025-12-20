هبوط اضطراري لرحلة الخطوط الباكستانية في الدمام

وذكر المسؤولون أن الطائرة كانت تحمل على متنها 381 راكباً. وأوردت صحيفة "إكسبريس تريبيون" أنه تم تلقي إنذار فني أثناء التحليق، مما أدى إلى انطلاق أقنعة الأكسجين وتسبب في حالة من الذعر بين الركاب، الذين كان من بينهم عشرات المعتمرين.