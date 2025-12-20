هبوط اضطراري لرحلة الخطوط الباكستانية في الدمام

أفادت تقارير إعلامية باكستانية بأن رحلة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية (PIA) كانت متجهة من جدة إلى لاهور، قد تم تحويل مسارها واضطرت للهبوط اضطرارياً في الدمام بعد حالة طوارئ على متنها.
وكان من المقرر أن تهبط الرحلة رقم PK860 في مطار لاهور في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة (19 ديسمبر)، إلا أنه تم تحويل مسارها إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام بسبب خلل فني، وفقاً لما صرح به متحدث باسم الخطوط الباكستانية.
وذكر المسؤولون أن الطائرة كانت تحمل على متنها 381 راكباً. وأوردت صحيفة "إكسبريس تريبيون" أنه تم تلقي إنذار فني أثناء التحليق، مما أدى إلى انطلاق أقنعة الأكسجين وتسبب في حالة من الذعر بين الركاب، الذين كان من بينهم عشرات المعتمرين.
وأفادت صحيفة "داون" أن الطائرة قامت بتغيير تردد جهاز الإرسال (الترانسبوندر) الخاص بها إلى الرمز 7700، وهو الرمز الذي يشير إلى حالة طوارئ عامة — وذلك بينما كانت لا تزال في الأجواء السعودية.
وقد هبطت الطائرة اضطرارياً في مطار الدمام، حيث تم إنزال جميع الركاب بسلام بعد فترة وجيزة. وقامت الخطوط الباكستانية بتجهيز طائرة بديلة أُرسلت من باكستان لنقل الركاب العالقين إلى لاهور.