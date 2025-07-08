نيودلهي تحجز قضية تهريب ذهب من الشارقة ضد رجل هندي

فتحت السلطات في نيودلهي تحقيقا ضد رجل هندي بتهمة تهريب الذهب من الشارقة.

تمكن ضباط الجمارك في مطار أنديرا غاندي الدولي، المبنى رقم 3، من القبض على الراكب بناءً على ملف تعريفي؛ حيث وصل على متن الرحلة رقم G9-465 في 3 يوليو/تموز، حسبما ذكرت السلطات.

وبعد فحص دقيق للأمتعة وتفتيش المسافر شخصيًا، تم العثور على حقيبتين بلاستيكيتين تحتويان على معجون أصفر اللون، يشتبه في أنه ذهب.

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بعد الاستجواب، تم ضبط مستلم الذهب المُهرَّب. واستُخرج من عجينة الذهب سبيكة ذهب مستطيلة الشكل، وأخرى غير مستوية، وزنها الإجمالي 1,484.5 غرام.

وتقدر قيمة الذهب المهرب بإجمالي قيمة جمركية قدرها 13,487,395 روبية (حوالي 578,182 درهمًا إماراتيًا).