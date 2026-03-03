نيران "الحرب المفتوحة" تجتاح الخليج وتمدد المواجهة من طهران إلى بيروت

وسعت إيران هجماتها الانتقامية على أهداف أمريكية في منطقة الخليج يومي الاثنين وفجر الثلاثاء، في وقت أشار فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولون كبار آخرون في إدارته إلى أن الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران قد تشتد وتستمر لأسابيع أو أكثر.
ومع قصف الطائرات الأمريكية والإسرائيلية لأهداف في إيران يوم الاثنين، توسع القتال إلى لبنان، حيث أطلقت ميليشيا حزب الله المتحالفة مع إيران صواريخ على إسرائيل، مما دفع الأخيرة لقصف معاقل الميليشيا خارج بيروت. وفجر الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم مجدداً في إيران ولبنان، مستهدفاً مراكز قيادة حزب الله ومنشآت لتخزين الأسلحة في العاصمة بيروت.
وفي الوقت ذاته تقريباً، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها الجوية "تتعامل مع وابل من الصواريخ الباليستية" من إيران. وفي غضون ساعات، قالت وزارة الدفاع السعودية إن السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين، مما أسفر عن نشوب "حريق محدود" وأضرار طفيفة، وقد تم إغلاق السفارة يوم الثلاثاء.
وفي واشنطن يوم الاثنين، عرض ترامب إطاراً زمنياً مفتوحاً للحملة العسكرية الأمريكية، وقال في أول ظهور علني له منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية على إيران: "مهما كان الوقت المستغرق، فلا بأس، سنفعل كل ما يتطلبه الأمر. لقد توقعنا منذ البداية أربعة إلى خمسة أسابيع، لكن لدينا القدرة على الاستمرار لفترة أطول بكثير من ذلك". وفي وقت لاحق من اليوم في كابيتول هيل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين إن "الضربات الأقسى من قبل الجيش الأمريكي لم تأتِ بعد".
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الرئيس قال في مقابلة يوم الاثنين: "ليس لدي أي تردد (yips) فيما يتعلق بإرسال قوات برية؛ فبينما يقول كل رئيس 'لن تكون هناك قوات على الأرض'، أنا لا أقول ذلك".
من جانبه، ذكر البنتاغون يوم الاثنين أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين قُتلوا في الضربات الإيرانية ارتفع إلى ستة. كما أُسقطت ثلاث طائرات مقاتلة أمريكية بنيران الدفاعات الجوية الكويتية في ما وصفه الجيش الأمريكي بأنه "حادث نيران صديقة ظاهر". وقال الجيش إن جميع أفراد الطاقم الستة من طراز F-15 قفزوا بسلام وتم استعادتهم.
وظل القادة الإيرانيون على تحديهم؛ حيث نفى علي لاريجاني، المسؤول الأمني الرفيع في البلاد، التقارير الإخبارية التي تفيد بأن قادة إيران الجدد يسعون للتفاوض مع واشنطن، منددًا بترامب بسبب "أوهامه" وإغراق الشرق الأوسط "في الفوضى". وقال في سلسلة من المنشورات النارية على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إن إيران "أعدت نفسها لحرب طويلة".
وتعهد مسؤول رفيع في الحرس الثوري يوم الاثنين بأنه "لن تمر قطرة زيت واحدة" عبر مضيق هرمز، وهو الممر لنحو خمس الإمدادات العالمية. وقال مستشار لقائد الحرس الثوري في التلفزيون الرسمي الإيراني إن إيران "ستضرم النار" في أي سفن تحاول عبور المضيق. وقد تباطأت حركة المرور هناك بالفعل لتصل إلى حد ضئيل، بعد أن حذر الحرس الثوري السفن بالابتعاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن إيران لم تكن قد هددتها بشكل مباشر قبل ذلك.
وفي علامة أخرى على توسع الهجمات في الشرق الأوسط، قالت وزارة الدفاع القطرية إن قواتها الجوية أسقطت قاذفتين من طراز Su-24 قادمتين من إيران. وكان هذا أول تقرير يفيد بأن إيران، التي أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على جيرانها في الخليج وإسرائيل رداً على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي، قد أرسلت أيضاً طائرات حربية إلى أجوائهم.
التداعيات الاقتصادية: ظلت أسواق النفط والغاز الطبيعي شديدة التقلب مع إغلاق القتال طرق الشحن وتضرر مرافق الإنتاج. وقالت شركة الطاقة القطرية المملوكة للدولة إنها ستوقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يقطع حصة كبيرة من إمدادات العالم من الوقود.
حصيلة القتلى: قُتل أكثر من 550 شخصًا في إيران منذ بداية الحرب، حسبما ذكرت خدمة الطوارئ التابعة للهلال الأحمر الإيراني يوم الاثنين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 31 شخصًا على الأقل قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية. ووفقًا للسلطات، قُتل 10 أشخاص على الأقل في إسرائيل وستة، بينهم مدنيون، عبر الخليج منذ يوم السبت.
الخليج العربي: أدت الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية إلى انفجارات في العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية. وقال القادة الإيرانيون إن الهجمات استهدفت أصولًا أمريكية، لكنها ضربت أيضًا مطار دبي الدولي والفنادق وغيرها من البنى التحتية المدنية والاقتصادية.
نُشر هذا المقال في الأصل في صحيفة نيويورك تايمز