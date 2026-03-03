نيران "الحرب المفتوحة" تجتاح الخليج وتمدد المواجهة من طهران إلى بيروت

وفي واشنطن يوم الاثنين، عرض ترامب إطاراً زمنياً مفتوحاً للحملة العسكرية الأمريكية، وقال في أول ظهور علني له منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية-الإسرائيلية على إيران: "مهما كان الوقت المستغرق، فلا بأس، سنفعل كل ما يتطلبه الأمر. لقد توقعنا منذ البداية أربعة إلى خمسة أسابيع، لكن لدينا القدرة على الاستمرار لفترة أطول بكثير من ذلك". وفي وقت لاحق من اليوم في كابيتول هيل، قال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين إن "الضربات الأقسى من قبل الجيش الأمريكي لم تأتِ بعد".