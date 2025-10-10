"نوبل للسلام 2025" للفنزويلية "ماريا ماتشادو"

أعلنت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 إلى ماريا كورينا ماتشادو تقديراً لعملها الدؤوب في تعزيز حقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية.

وقد شهدت هذه الدورة ترشيح 338 فردًا ومنظمة للجائزة، وسط تكهنات أن اللجنة قد تختار عدم منح الجائزة بسبب الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، لاسيما تسليط الضوء الإعلامي الكبير على ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي طالما أعلن رغبته بالحصول على الجائزة، مدعياً جهوده في وقف عدة حروب، بما في ذلك إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل إعلان الجائزة.

لكن الجائزة في النهاية لم تُمنح لترامب، رغم تزعم بعض حلفائه ودعمه من عدة دول، بل ذهبت لماتشادو، في خطوة أشادت بها عدة قيادات عالمية، بينما ينتظر العالم فقط إعلان جائزة الاقتصاد التي ستختتم موسم جوائز نوبل للعام 2025.