"نوبل للسلام" تكرم الناجين من القنبلة الذرية في اليابان

وقد كرمت جائزة السلام في عدة مناسبات ناشطين مسجونين، بما في ذلك العام الماضي عندما ذهبت إلى الناشطة المسجونة "نرجس محمدي" لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران، حيث تقوم العديد منهن بخلع الحجاب على الرغم من حملة القمع القاسية.