نهاية مأساوية لشاب بريطاني بعد إطلاق سراحه من دبي

توفي مراهق بريطاني كان قد صدر له عفو وأُفرج عنه من سجن في دبي في وقت سابق من هذا العام، في حادث سيارة في شمال لندن، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.

ونُقل ماركوس فاكانا (19 عاماً)، من توتنهام، إلى المستشفى حيث توفي في الساعات الأولى من صباح الجمعة إثر اصطدام على طريق "ذا راوندواي" شمال لندن.

ووفقاً لصحيفة "الإندبندنت"، حاول ضباط شرطة العاصمة إيقاف "مركبة مطلوبة" في طريق بريتوريا حوالي الساعة 12:52 صباحاً. وبعد مطاردة وجيزة استمرت حوالي دقيقة، عُثر على السيارة وقد اصطدمت بمركبة أخرى في مكان قريب.

حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لكن فاكانا فارق الحياة متأثراً بإصابته في المستشفى. وأضافت الشرطة أنه تم إبلاغ عائلته ويتم دعمهم من قبل ضباط متخصصين.

توجيه تهمة القتل لمتهم آخر

وتم توجيه تهمة التسبب في الوفاة عن طريق القيادة الخطرة، والقيادة دون ترخيص أو تأمين، والفشل في التوقف، إلى رجل آخر، تم التعرف عليه باسم مروان محمد حسين، وهو أيضاً من توتنهام. ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة "هايبري كورنر ماجستريت".

وكان فاكانا قد تصدر عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام بعد أن سُجن في دبي لإقامته علاقة جنسية مع فتاة بريطانية قاصر تبلغ من العمر 17 عاماً أثناء قضائهما إجازة. وحُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، لكنه حصل على عفو في يونيو كجزء من عملية إفراج جماعي بأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل حلول عيد الأضحى.

وأكدت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) في ذلك الوقت أنه عاد إلى المملكة المتحدة بعد وقت قصير من إطلاق سراحه.

وقالت شرطة العاصمة إنها أخطرت مديرية المعايير المهنية والمكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC) بالحادث.