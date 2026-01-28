نموذج "البنجاب" الجديد: من صخب السياسة إلى كفاءة الإدارة

تعد البنجاب أكبر أقاليم باكستان من حيث عدد السكان والوحدة الإدارية الأكثر أهمية وتأثيراً. فما ينجح في البنجاب غالباً ما يحدد التوجه لبقية البلاد، وما يفشل هناك يتحول إلى عبء وطني. وهذا الواقع يضع ثقلاً استثنائياً على قيادة الإقليم، لا سيما في فترات التوتر الاقتصادي، والضغط الاجتماعي، والإنهاك المؤسساتي.
منذ توليها منصب رئيسة الوزراء، تحركت مريم نواز شريف بسرعة لتحديد معالم قيادتها حول فكرة مركزية واحدة: "يجب أن تُلمس الحوكمة، لا أن يُعلن عنها فقط". وقد ركز نهجها بشكل أقل على الطموحات البلاغية وبشكل أكبر على البرامج التي تغير بشكل مباشر كيفية تجربة المواطنين للدولة في حياتهم اليومية.
من الصرف الصحي والنقل إلى الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والزراعة، ظل التركيز ثابتاً: بناء الأنظمة، التنفيذ المرئي، واستعادة الثقة من خلال الإنجاز.
الحكم اليومي
أحد أكثر التحديات استمراراً في الحوكمة بمنطقة جنوب آسيا هو فجوة الإدراك بين الدولة والمواطن؛ حيث غالباً ما يُنظر إلى الحكومات على أنها بعيدة، أو إجرائية، أو مجرد رد فعل. وتشير الفترة المبكرة من ولاية مريم نواز إلى محاولة لعكس تلك الديناميكية من خلال إعطاء الأولوية للخدمات المرئية فوراً والمشتركة على نطاق واسع.
وهذا ليس من قبيل الصدفة؛ فالشوارع النظيفة، والوحدات الصحية المتنقلة، والنقل العام، ومشاريع الإسكان، كلها تخدم وظيفة سياسية وإدارية مشتركة: إنها تجعل الدولة حاضرة في الحياة اليومية، وترسل إشارات بالكفاءة من خلال التكرار لا من خلال الاستعراض.
هذه الغريزة الحاكمة تعكس تحولاً أوسع بعيداً عن التدخلات العرضية نحو تقديم الخدمات المستمرة. إنه خيار متجذر في التنفيذ، وليس في الأيديولوجيا.
الانضباط المؤسسي
الصرف الصحي هو أحد أصعب الخدمات العامة التي يمكن إدارتها على نطاق واسع. يتطلب الأمر لوجستيات، وانضباطًا في التعاقد، وتنسيقًا للعمالة، ومراقبة مستمرة. كما أنه لا يقدم أي اختصارات سياسية. فإما أن تكون الشوارع نظيفة أو لا تكون.
تم وضع مبادرة سوترا البنجاب كجهد على مستوى المقاطعة لإصلاح أنظمة إدارة النفايات والصرف الصحي. وتكمن أهميتها ليس فقط في أهدافها البيئية ولكن فيما تمثله مؤسسيًا. تصبح النظافة اختبارًا لما إذا كانت الحكومات المحلية والمقاولون وآليات الرقابة الإقليمية يمكن أن تعمل معًا على أساس يومي.
من خلال التعامل مع الصرف الصحي كنظام بدلاً من حملة، أعادت الإدارة بناء الثقة في القدرة التشغيلية للدولة’. إذا استمر هذا النوع من الإصلاح، فإنه يعيد تشكيل طريقة حكم المواطنين على أداء الحكومة بهدوء.
سياسة الإنتاجية
يفرض الازدحام الحضري ووسائل النقل غير الموثوقة ضريبة خفية على المواطنين. فالساعات الضائعة، والتنقلات غير الآمنة، وتدهور جودة الهواء تقلل من الإنتاجية ونوعية الحياة.
يعكس دفع البنجاب نحو تحديث النقل العام، بما في ذلك إدخال الحافلات الكهربائية والبنية التحتية المتطورة للنقل، فهمًا بأن التنقل هو سياسة اقتصادية. فالنقل الفعال يوسع الوصول إلى الوظائف والتعليم والخدمات. كما يشير إلى التخطيط طويل الأجل بدلاً من الإغاثة قصيرة الأجل.
الأهم من ذلك، أن مبادرات النقل قد تم تأطيرها جنبًا إلى جنب مع المخاوف البيئية، وخاصة تلوث الهواء والتخفيف من الضباب الدخاني. يشير هذا التكامل إلى جهد لربط قرارات البنية التحتية بأهداف المرونة الحضرية الأوسع بدلاً من التعامل مع الأزمات البيئية كحالات طوارئ موسمية.
عيادات متنقلة
لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية أحد أكثر التحديات إلحاحًا في البنجاب’، خاصة في المستوطنات الحضرية والمناطق الريفية المحرومة. لطالما حدت مسافات السفر الطويلة، والمرافق المكتظة، وجودة الخدمة غير المتسقة من فعالية الرعاية الصحية العامة.
يعالج برنامج العيادات المتنقلة هذه الفجوة مباشرة من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية للمجتمعات بدلاً من توقع أن تتنقل المجتمعات إلى مرافق بعيدة. توفر الوحدات المتنقلة الاستشارات والتشخيص والأدوية الأساسية، مما يقلل من الحواجز المالية والزمنية للمرضى.
إلى جانب ذلك، يهدف إطلاق مرافق الرعاية الصحية الأولية المطورة ضمن مبادرة عيادات مريم نواز الصحية إلى تحسين جودة الخدمة والتوظيف وحفظ السجلات الرقمية.
الأهمية الاستراتيجية لهذا النهج واضحة. فالرعاية الأولية القوية تقلل الضغط على المستشفيات، وتحسن النتائج الوقائية، وتبني الثقة عند نقطة الاتصال الأولى بين المواطن والدولة.
الذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد
أوضحت مريم نواز أن البنجاب يشرع في عصر التحول الرقمي.
من جعل مجلس وزرائها الأول في باكستان الذي يتلقى تدريبًا مباشرًا في الذكاء الاصطناعي إلى إطلاق تعليم الذكاء الاصطناعي في جميع المدارس الحكومية في البنجاب، يعد الالتزام بالابتكار والحوكمة الحديثة واتخاذ القرارات المستنيرة والمستندة إلى البيانات شهادة على نهجها المستقبلي الذي لا يتردد في تقبل الأفكار الجديدة والتبني.
سياسة التعليم والشباب
الواقع الديموغرافي في البنجاب’ لا لبس فيه. يمكن أن يصبح عدد كبير من السكان الشباب إما محركًا اقتصاديًا أو عبئًا هيكليًا. يكمن الفرق في الوصول إلى التعليم وفرص المهارات.
يعكس برنامج منحة هونهار وبرنامج حاسوب رئيس الوزراء’ خيارًا سياسيًا للاستثمار مباشرة في الطلاب بدلاً من المؤسسات فقط. تخفض المنح الدراسية حاجز الدخل أمام التعليم العالي. توسع أجهزة الحاسوب الوصول إلى التعلم الرقمي والعمل عن بعد وشبكات المعرفة العالمية.
غالبًا ما تُناقش هذه المبادرات سياسيًا، لكن قيمتها طويلة الأجل تكمن في الاحتفاظ بالمواهب والإنتاجية. في اقتصاد عالمي يتشكل بشكل متزايد من خلال الخدمات والتكنولوجيا والعمل عن بعد، تعمل هذه الاستثمارات كبنية تحتية اقتصادية.
معالجة نقص المساكن
تقع سياسة الإسكان عند تقاطع الكرامة والأمن الاقتصادي والتماسك الاجتماعي. بدون مأوى مستقر، تصبح المكاسب في الصحة والتعليم والتوظيف هشة.
تم تقديم برنامج "أبني تشات، أبنا غار" كجهد واسع النطاق لمعالجة نقص المساكن للأسر ذات الدخل المنخفض. من خلال التركيز على الملكية والتسليم المنظم بدلاً من المستوطنات العشوائية، يهدف البرنامج إلى توفير الاستقرار على المدى الطويل بدلاً من الإغاثة المؤقتة.
حتى الآن، اجتازت هذه المبادرات اختبار الشفافية والتحقق والانضباط المالي. تنجح مخططات الإسكان عندما تعمل كأنظمة، لا كشعارات. إذا استمرت، يمكن لهذه المبادرة أن تعيد تشكيل كيفية تعامل الدولة مع النمو الحضري والقدرة على تحمل التكاليف.
الدعم الزراعي
تظل الزراعة محورًا لاقتصاد البنجاب’، ومع ذلك غالبًا ما يتعرض المزارعون لصدمات السيولة، وتأخر المدخلات، وتقلب الأسعار.
تم تصميم بطاقة كيسان الخاصة برئيس الوزراء’ كآلية دعم مستهدفة، تمكن المزارعين المسجلين من الوصول إلى المدخلات والدعم المالي من خلال نظام منظم. منطق السياسة واضح ومباشر: تقليل الاعتماد على الائتمان غير الرسمي. تحسين توقيت المدخلات. استقرار الدخول الريفية.
برامج الدعم الزراعي المصممة جيدًا تفعل أكثر من مجرد حماية المزارعين. إنها تعمل على استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، وتخفيف الضغط التضخمي، وتقليل الضائقة الريفية.
مقاييس المراقبة
تفشل البرامج الطموحة عندما لا يتم قياس التنفيذ. من السمات المتكررة لنموذج الحوكمة الحالي في البنجاب’ هو التركيز على وحدات المراقبة ولوحات المعلومات وتتبع الأداء عبر القطاعات.
هذا التركيز على القياس ليس تجميليًا. إنه يعكس فهمًا بأن المصداقية المؤسسية تُبنى من خلال المتابعة. البرامج التي يتم تتبعها ومراجعتها وتعديلها بمرور الوقت هي أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة في الدورات السياسية والضغوط المالية.
ستعتمد فعالية هذا النهج على ما إذا كانت المراقبة تُستخدم لتصحيح الإخفاقات أو لمجرد الإبلاغ عن النجاح. ومع ذلك، تشير النية إلى تحول نحو الإدارة القائمة على الأداء.
نتائج ملموسة
لا تزال قيادة مريم نواز’ في البنجاب في مراحلها الأولى، ولكن هناك أنماط معينة واضحة للعيان. ينصب التركيز على النتائج الملموسة بدلاً من الإصلاح المجرد. على الأنظمة بدلاً من الإعلانات. على البرامج التي تغير الحياة اليومية بدلاً من الإيماءات العرضية.
هذا النهج يحمل مخاطرة؛ فتقديم الخدمات أمر لا يرحم، والإخفاقات فيه مرئية، والتأخير يآكل الثقة بسرعة. لكنه أيضاً المسار الوحيد الذي يمكن من خلاله إعادة بناء الثقة العامة في الدولة.
ستكشف تجربة البنجاب’ على مدى السنوات القادمة ما إذا كانت هذه المبادرات ستتطور إلى مؤسسات دائمة. إذا حدث ذلك، فقد تحدد معيارًا جديدًا للحوكمة الإقليمية في باكستان.
ليست سياسة أكثر صخباً، بل إدارة أفضل. هذا، في نهاية المطاف، هو الرهان القيادي الذي يتم وضعه.