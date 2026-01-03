نشر صورة لمادورو مأسوراً على متن سفينة حربية أمريكية

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، موجودان على متن السفينة "يو إس إس إيو جيما" وفي طريقهما إلى نيويورك. كما أكدت المدعية العامة، بام بوندي، أن الزوجين اللذين اعتُقلا خلال الليل خلال العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، سيواجهان اتهامات في المنطقة الجنوبية من نيويورك.