نشر صورة لمادورو مأسوراً على متن سفينة حربية أمريكية

نشر الرئيس دونالد ترامب يوم السبت (3 يناير) صورة للرئيس الفنزويلي المأسور نيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية "يو إس إس إيو جيما".
وتُظهر الصورة، التي نُشرت على حساب ترامب في منصة "تروث سوشيال" (Truth Social)، مادورو وهو يرتدي قميصاً رياضياً وسروالاً رياضياً، ويضع ما يبدو أنها سماعات رأس ونظارات داكنة، ويمسك بزجاجة ماء، بينما بدت يداه مقيدتين.
وجاء نشر هذه الصورة بعد وقت قصير من مطالبة نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، بتقديم دليل على أن الزوجين مادورو لا يزالان على قيد الحياة، وقبل وقت قصير من إيجاز صحفي لترامب كان مقرراً في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، لكنه بدأ متأخراً بنحو 30 دقيقة.
وكان ترامب قد أكد في وقت سابق، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، موجودان على متن السفينة "يو إس إس إيو جيما" وفي طريقهما إلى نيويورك. كما أكدت المدعية العامة، بام بوندي، أن الزوجين اللذين اعتُقلا خلال الليل خلال العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، سيواجهان اتهامات في المنطقة الجنوبية من نيويورك.
وصف ترامب عملية القبض على مادورو بأنها تمت في "حصن" شديد الحراسة، كاشفاً أن القوات الأمريكية قامت ببناء نسخة طبق الأصل من مقر إقامة الزعيم الفنزويلي لأغراض التخطيط. وقال: "لقد بنوا بالفعل منزلاً مطابقاً للمنزل الذي دخلوه، بكل ما فيه من خزائن وفولاذ في كل مكان"، مؤكداً على التحضير الدقيق الذي سبق العملية.