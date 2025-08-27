نداء من الإمارات: سفير باكستان يحث الجالية على التبرع لمتضرري الفيضانات

حث فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة الجالية الباكستانية المقيمة في الإمارات على تقديم المساعدة المباشرة والهادفة لضحايا الفيضانات في بلدهم الأصلي، من خلال التبرعات والتطوع ودعم المجتمع.

حيث أجلت باكستان أكثر من 200 ألف شخص على طول ثلاثة أنهار بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الموسمية. ولقي مئات الأشخاص حتفهم في الفيضانات.

وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" في وقت سابق، عانى العديد من سكان الإمارات أيضًا من خسائر مالية في ممتلكاتهم وأعمالهم جراء الفيضانات.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تعازيه إلى قادة باكستان في الخسائر المأساوية في الأرواح جراء الفيضانات المفاجئة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأعرب السفير ترمذي عن حزنه العميق وتعازيه القلبية بشأن الخسائر المأساوية في الأرواح والدمار الناجم عن الفيضانات الأخيرة في مختلف أنحاء باكستان، بما في ذلك مناطق بونر وسوات وباجور وشانغلا ومانسهرا، وكذلك في كشمير وجيلجيت بالتستان.

ودعا الجالية الباكستانية في الإمارات إلى التكاتف والمساهمة بالمساعدات سواء المالية أو العينية لدعم المتضررين بشكل مباشر خلال هذه الفترة الصعبة.

وفي بادرة تضامن مع الضحايا وأسرهم، أعلن سعادة السفير في وقت سابق تأجيل احتفالات يوم الاستقلال المقرر إقامتها في الإمارات.

وقال "نسأل الله تعالى أن يمنح الضحايا الصبر والسلوان وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".