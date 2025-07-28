نجاح سعودي يبهر العالم: فصل التوأم السوري الملتصق بعد 8 ساعات جراحة معقدة

تم فصل التوأم السيامي السوريتين "سيلين" و"إيلين"، البالغتين من العمر عامًا وخمسة أشهر، بنجاح بعد عملية جراحية بالغة التعقيد في المملكة العربية السعودية. أُجريت العملية الجراحية الدقيقة، التي استغرقت ثماني ساعات متواصلة، على يد فريق متعدد التخصصات يضم 24 طبيبًا متخصصًا.