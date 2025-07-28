نجاح سعودي يبهر العالم: فصل التوأم السوري الملتصق بعد 8 ساعات جراحة معقدة

تم فصل التوأم السيامي السوريتين "سيلين" و"إيلين"، البالغتين من العمر عامًا وخمسة أشهر، بنجاح بعد عملية جراحية بالغة التعقيد في المملكة العربية السعودية. أُجريت العملية الجراحية الدقيقة، التي استغرقت ثماني ساعات متواصلة، على يد فريق متعدد التخصصات يضم 24 طبيبًا متخصصًا.
وقال الدكتور عبدالله الربيعة، رئيس الفريق الجراحي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية: "إن هذا الإنجاز دليل على الكفاءة العالية للكوادر الطبية السعودية ورسالة المملكة الإنسانية لخدمة الناس في جميع أنحاء العالم".
وفقًا لصحيفة "سعودي غازيت"، أُجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، التابعة لوزارة الحرس الوطني بالرياض. ضمّ الفريق الجراحي نخبة من الخبراء في جراحة الأطفال، والتخدير، والجراحة التجميلية، وغيرها من التخصصات الدقيقة، لضمان إجراء جميع مراحل العملية بأقصى درجات الدقة والسلامة.
وعبرت عائلة التوأم عن شكرها العميق للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والفريق الطبي المتفاني على الرعاية المتميزة التي حظيت بها ابنتيهما.
تمثل هذه العملية الرابعة الناجحة لفصل توأم ملتصق من سوريا والعملية الجراحية الـ66 التي تكتمل في إطار برنامج التوائم السيامية السعودي - وهي مبادرة معترف بها عالميًا قامت بتقييم 150 حالة من 27 دولة على مدى السنوات الـ35 الماضية.
وضم الفريق الجراحي متخصصين في جراحة الأطفال والتخدير وجراحة التجميل وغيرها من التخصصات الحرجة، لضمان تنفيذ كل مرحلة من مراحل العملية بأقصى درجات الدقة والسلامة.
وأجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني بالرياض.
كما أشاد مسؤولون سوريون بنجاح العملية. وشكر القائم بالأعمال في السفارة السورية بالرياض، حسين عبد العزيز، الحكومة السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والفريق الطبي بأكمله.
وأكد على القدرات المتقدمة التي يتمتع بها النظام الصحي في المملكة، مشيرا إلى أن العملية تعد رمزا قويا للعلاقات الأخوية القوية بين المملكة العربية السعودية وسوريا.
هذه ليست المرة الأولى التي تُقدّم فيها المملكة العربية السعودية خدماتها الطبية المتقدمة للأطفال الوافدين من الخارج. ففي يونيو/حزيران من العام الماضي، أُجريت عملية مماثلة للتوأم السيامي الفلبيني أكيزا وعائشة، وعمرهما ستة أشهر.
وبلغت نسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجريت على خمس مراحل على مدى 7.5 ساعات، 70%، وأجريت أيضاً في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال.