نتنياهو يعتذر لقطر برعاية ترامب: اتفاق على آلية ثلاثية لتعزيز التعاون وحل الأزمات

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين (29 سبتمبر/أيلول)، اتصالاً هاتفياً ثلاثياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بهدف تحسين العلاقات بين إسرائيل وقطر بعد سنوات من التوتر.
خلال المكالمة، أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن أسفه للهجوم الصاروخي الإسرائيلي على أهداف تابعة لحماس في قطر، والذي أسفر عن مقتل جندي قطري. وأقرّ بأن الهجوم، الذي نُفذ أثناء مفاوضات تحرير الرهائن، ينتهك السيادة القطرية، مؤكدًا أن مثل هذا العمل لن يتكرر.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، استهل الشيخ محمد المكالمة بشكر ترامب على جهوده الرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة. ورحب بالضمانات المقدمة بعدم تعرض قطر لهجمات مماثلة في المستقبل، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة بشراكتها الدفاعية مع قطر.
كما أكد موقف قطر الثابت ضد أي مساس بسيادتها، مشددًا على أن حماية المواطنين والمقيمين أولوية قصوى. ورحب بالضمانات والالتزامات الإسرائيلية بشأن سلامة قطر.
كما ناقش نتنياهو وآل ثاني التدابير الممكنة لإنهاء الحرب في غزة، واستكشفا سبل تعزيز التفاهم المتبادل والسلام في الشرق الأوسط. واتفق الزعيمان على اقتراح الرئيس ترامب بإنشاء آلية ثلاثية لتعزيز التنسيق، وتحسين التواصل، وتسوية المظالم المتبادلة، وتعزيز الجهود الجماعية لدرء التهديدات.
وأكدا التزامهما المشترك بالعمل معًا بشكل بناء وإزالة المفاهيم الخاطئة، مع البناء على العلاقات الطويلة الأمد التي تربطهما مع الولايات المتحدة.
وأشاد الرئيس ترامب بالزعيمين لاستعدادهما لاتخاذ خطوات نحو تعاون أكبر لصالح السلام والأمن للجميع.