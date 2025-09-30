نتنياهو يعتذر لقطر برعاية ترامب: اتفاق على آلية ثلاثية لتعزيز التعاون وحل الأزمات

خلال المكالمة، أعرب رئيس الوزراء نتنياهو عن أسفه للهجوم الصاروخي الإسرائيلي على أهداف تابعة لحماس في قطر، والذي أسفر عن مقتل جندي قطري. وأقرّ بأن الهجوم، الذي نُفذ أثناء مفاوضات تحرير الرهائن، ينتهك السيادة القطرية، مؤكدًا أن مثل هذا العمل لن يتكرر.