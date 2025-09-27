نتنياهو يثير الجدل في الأمم المتحدة بخطاب متحدٍ وحملات دعائية واسعة

من خطاب متحدٍ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عرض فيلم داخل مبنى الأمم المتحدة، ولوحات إعلانية ضخمة في ساحة تايمز سكوير، شنت إسرائيل حملة دبلوماسية قوية خلال اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام، في ظل الإدانة الواسعة لحربها المستمرة على غزة.