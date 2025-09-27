نتنياهو يثير الجدل في الأمم المتحدة بخطاب متحدٍ وحملات دعائية واسعة

من خطاب متحدٍ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى عرض فيلم داخل مبنى الأمم المتحدة، ولوحات إعلانية ضخمة في ساحة تايمز سكوير، شنت إسرائيل حملة دبلوماسية قوية خلال اجتماعات الجمعية العامة لهذا العام، في ظل الإدانة الواسعة لحربها المستمرة على غزة.
في خطابه، وجّه نتنياهو انتقاداً شديداً للدول الغربية بسبب اعترافها بدولة فلسطين.
ووصف ذلك بأنه "وصمة عار"، وقال: "هل تعرفون ما هي الرسالة التي أرسلها القادة الذين اعترفوا بالدولة الفلسطينية هذا الأسبوع للفلسطينيين؟ إنها رسالة واضحة جداً: قتل اليهود يحقق مكاسب".
تجاوزت الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية يوم الجمعة حدود الخطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تضمنت خطوات غير مسبوقة لنقل رسائلها وتوضيح موقفها.
وفيما يلي خمسة من أبرز أحداث اليوم:
غادر عشرات المندوبين القاعة عندما اعتلى نتنياهو المنصة، بينما وقف بعض الحضور في الشرفات ليصفقوا له وقوفاً.
وبدأ نتنياهو إلقاء كلمته أمام قاعة شبه فارغة، حيث تم استدعاء المندوبين إلى النظام.
في الوقت ذاته، سد آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الطرق قرب ساحة تايمز سكوير في نيويورك.
خلال خطابه، توجه نتنياهو إلى 48 أسيراً إسرائيلياً ما زالوا محتجزين في غزة، ولضمان بث رسالته مباشرة، أمر بوضع مكبرات صوت ضخمة على حدود القطاع.
ألقى رسالته أولاً بالعبرية ثم بالإنجليزية قائلاً: "أبطالنا الشجعان، هنا رئيس الوزراء نتنياهو يخاطبكم مباشرة من الأمم المتحدة. لم ننسكم ولو لثانية. شعب إسرائيل معكم. لن نتراجع ولن نرتاح حتى نعيدكم جميعاً إلى الوطن".
الزعيم الإسرائيلي اليميني المتشدد، الذي تحدث بالهاتف مع ترامب يوم الخميس وسيزور البيت الأبيض يوم الاثنين، يواجه ضغوطاً كبيرة من عائلات الأسرى، وفي الوقت نفسه من جمهور إسرائيلي أرهقته الحرب بحسب استطلاعات الرأي.
كما فعل في مناسبات سابقة، رفع نتنياهو خريطة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مستخدماً هذا العرض المرئي لتعزيز رسالته السياسية.
أشارت الخريطة إلى دول مثل إيران والعراق وسوريا باللون الأحمر. ثم أخذ نتنياهو قلماً أسود ليحصي به عدد "الأعداء" الذين قال إنهم تمت إزالتهم في الأشهر الأخيرة.
كما حمل رئيس الوزراء لافتات أخرى وطرح على جمهوره أسئلة تشبه الألغاز، مثل: "من قتل أمريكيين وأوروبيين بدم بارد؟". وكانت إجاباته: القاعدة، حماس، حزب الله، وإيران، والجواب الصحيح بحسب قوله هو: "جميع ما ذُكر".
كان نتنياهو يعلق دبوساً بارزاً على بدلته يحمل رمز الاستجابة السريعة، يقود إلى موقع إلكتروني مليء بصور لهجمات 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.
حذّر الموقع زواره من أن "المشاهد صادمة وتحتاج لتقدير بالغ"، لكن نتنياهو ناشد الحضور الاطلاع عليها لفهم دوافع إسرائيل في غزة.
خارج القاعة في نيويورك، وُضعت لوحات إعلانية ضخمة في أنحاء مختلفة من المدينة، مقابل مبنى الأمم المتحدة وفي ساحة تايمز سكوير، حملت عبارة: "تذكروا 7 أكتوبر" على خلفية علم إسرائيل.
كما جابت المدينة عشرات الشاحنات الإعلامية التي حملت الشعارات ذاتها، متوقفة أمام مظاهرات مؤيدة لفلسطين.
ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك بعرض فيلم عن هجمات 7 أكتوبر في إحدى قاعات الأمم المتحدة.
(مع مدخلات من رويترز)