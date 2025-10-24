ناشطون فلبينيون ينعون وفاة المؤثرة إيمان أتيينزا المؤيدة لفلسطين في لوس أنجلوس

ينعى الناشطون الطلابيون الفلبينيون وفاة إيمان أتيينزا، البالغة من العمر 19 عاماً، التي وُجدت ميتة في منزلها في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية.
تم تكريم إيمان أتينزا، وهي شخصية معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي بالدفاع عن الصحة العقلية والدعوة إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة وتحرير فلسطين، من قبل رابطة الطلاب الفلبينيين (LFS) على منشور لها على فيسبوك يوم الجمعة.
كانت إيمان أتيينزا شخصية معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي تدافع عن الصحة النفسية وتطالب بإنهاء "الإبادة الجماعية في غزة" ولتحرير فلسطين، وقد كرمتها رابطة الطلاب الفلبينيين (LFS) في منشور على فيسبوك يوم الجمعة. وكانت إيمان عضوة في الرابطة ومنظمة حملة Filipino Youth 4 Palestine (F4YP). وقالت الـLFS، وهي منظمة وطنية ديمقراطية يقودها الطلاب في الفلبين تكافح من أجل حقوق الشباب والطلاب: "كانت مشاركتها في حملاتنا قصيرة، لكنها لا تُنسى. كانت دائماً تُعبّر عن رغبتها واهتمامها باستخدام نفوذها، خاصة للقضية الفلسطينية."
نشرت الـLFS صورة لإيمان بالأبيض والأسود تحمل لافتة، وعنونتها: "ارقدي بقوة، إيمان أتيينزا." تم التقاط الصورة العام الماضي عندما شاركت إيمان في احتجاج أمام السفارة الأمريكية في مانيلا في أكتوبر 2024 لإحياء الذكرى السنوية الأولى لفيضانات الأقصى.
وأضاف الناشطون: "رغم وضعها وخلفيتها، لم تتردد إيمان في تحمل الأمطار الغزيرة ومضايقات الشرطة لتتكاتف مع الناشطين للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية ولتحرير فلسطين." وأكدوا: "ستُذكر إيمان كشخص يمتلك قلباً حقيقياً للشعبين الفلبيني والفلسطيني."
تصف F4YP نفسها بأنها مجموعة تجمع الدعم، وتدين "إسرائيل الصهيونية" وتدعم تحرير فلسطين. وتقوم بالحملات التعليمية والنقاشات في جامعات ومجتمعات مختلفة في الفلبين.
انتقلت إيمان إلى لوس أنجلوس في أغسطس من هذا العام. شقيقتها الكبرى، إليانا، تدعم أيضًا القضية الفلسطينية.
جذبت إليانا العام الماضي اهتمام وسائل الإعلام الفلبينية والأمريكية بعدما تم تعليقها من جامعة بنسلفانيا في مايو 2024 لمشاركتها في احتجاج مؤيد لفلسطين. كانت من منظمي اعتصام دام 17 يوماً في الجامعة بهدف لفت الانتباه إلى الحرب في غزة. ورأت الجامعة أن وجودها ووجود آخرين يشكل "تهديداً للصحة والنظام والسلامة"، مما أدى إلى إبعادهم مؤقتاً من سكن الجامعة.
تنتمي إيمان إلى عائلة بارزة وسياسية. فهي ابنة المذيع الفلبيني الشهير كيم أتيينزا وحفيدة عمدة مانيلا السابق ليتو أتيينزا، الذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس النواب.
أكدت عائلة أتيينزا يوم الجمعة 24 أكتوبر خبر وفاة إيمان. لم تكشف العائلة عن سبب وفاتها، لكنها أصدرت بياناً: "بحزن عميق نشارككم وفاة ابنتنا وأختنا إيمان المفاجئة."
وصفت العائلة إيمان بأنها شخص "جلبت الكثير من الفرح والضحك والحب" لكل من عرفها.
وقالوا: "أدخلت الفرح والضحك والحب إلى حياتنا وإلى حياة كل من عرفها. كان لدى إيمان طريقة تجعل الناس يشعرون بأنهم مرئيون ومسموعون، ولم تخف من مشاركة تجربتها مع الصحة النفسية. ساعدت صدقها الكثيرين على الشعور بأنهم أقل وحدة."
وطالبت العائلة الجمهور: "لتكريم ذكرى إيمان، نأمل أن تستمروا في التحلي بالصفات التي عاشت بها: التعاطف، الشجاعة، وقليل من اللطف الإضافي في حياتكم اليومية."