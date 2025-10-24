ناشطون فلبينيون ينعون وفاة المؤثرة إيمان أتيينزا المؤيدة لفلسطين في لوس أنجلوس

كانت إيمان أتيينزا شخصية معروفة على وسائل التواصل الاجتماعي تدافع عن الصحة النفسية وتطالب بإنهاء "الإبادة الجماعية في غزة"﻿ ولتحرير فلسطين، وقد كرمتها رابطة الطلاب الفلبينيين (LFS) في منشور على فيسبوك يوم الجمعة. وكانت إيمان عضوة في الرابطة ومنظمة حملة Filipino Youth 4 Palestine (F4YP). وقالت الـLFS، وهي منظمة وطنية ديمقراطية يقودها الطلاب في الفلبين تكافح من أجل حقوق الشباب والطلاب: "كانت مشاركتها في حملاتنا قصيرة، لكنها لا تُنسى. كانت دائماً تُعبّر عن رغبتها واهتمامها باستخدام نفوذها، خاصة للقضية الفلسطينية."﻿