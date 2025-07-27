ميشيغان: 11 مصاباً في حادثة طعن عشوائي بمحل "وولمارت" ترافيرس سيتي

في حادثة طعن عشوائية وصفت بالوحشية، أصيب 11 شخصًا في متجر وولمارت بمدينة ترافيرس سيتي في ولاية ميشيغان الأمريكية يوم السبت، حيث كان المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، مسجونًا لدى السلطات المحلية.

وأوضح شريف مقاطعة جراند ترافيرس، "مايكل شي"، في مؤتمر صحفي أن الهجوم بدأ بالقرب من منطقة الصندوق، وأن الأشخاص المصابين لم يكونوا محددين مسبقًا، ويُعتقد أن المشتبه به تصرف بمفرده مستخدمًا سكينًا قابلة للطي.

حتى مساء السبت، كان ستة من المصابين في حالة حرجة وخمسة في حالة خطيرة، مع خضوع ثلاثة منهم لعمليات جراحية، بحسب بيان من مركز مونسن الطبي. وذكر شاهد عيان يبلغ من العمر 30 عامًا أنه سمع صرخات ورأى رجلاً يحمل سكينًا يهاجم الناس في قسم الصيدلية بالمتجر، مع مشاهد للدماء والجرحى.

وصف الحاكم غريتشن ويتمر الحادث بـ"الأخبار الرهيبة" وقال إنه على تواصل مع قوات الأمن. كما أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، دان بونجينو، عن تقديم الدعم اللازم للشرطة المحلية في التحقيقات.

يعد هذا الحدث نادرًا في مدينة ترافيرس سيتي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16,000 نسمة، وتقع على شاطئ بحيرة ميشيغان، مما أثار حالة من الصدمة في المجتمع المحلي. وتنصح السلطات بتجنب منطقة الحادث بينما تستمر التحقيقات.

المشتبه به في الحبس حاليًا، والسلطات تحقق في ملابسات الحادث الذي تم اعتباره عملاً عشوائيًا لا يستهدف أشخاصًا بعينهم