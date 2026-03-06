"ميرسك" تعلّق رحلاتها وتفرض رسوماً طارئة على أسواق الخليج

أصبحت شركة "ميرسك" (Maersk) الدنماركية أحدث شركات الشحن العالمية التي تعلن عن تعليق مؤقت لحجوزات البضائع من وإلى عدة أسواق في منطقة الخليج، وذلك في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الرئيسية المؤدية للمنطقة نتيجة الصراع المحتدم حول مضيق هرمز.
ونشرت "ميرسك" عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة: "بناءً على تقييمنا الأخير للمخاطر والمراجعة التشغيلية، ونظراً لتصاعد الصراع الذي يؤثر على سلامة الملاحة في منطقة الخليج، اتخذنا قراراً بالتعليق المؤقت لخدمة (FM1) التي تربط الشرق الأقصى بالشرق الأوسط، وكذلك خدمة (ME11) التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا".
وأضافت الشركة: "لقد اتُخذ هذا القرار كإجراء احترازي لضمان سلامة موظفينا وسفننا، مع تقليل الاضطرابات التشغيلية عبر شبكتنا الأوسع. نحن نراقب عن كثب تطورات الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ونود مشاركة هذا التحديث الهام بشأن تغطية شبكتنا في المنطقة".
وكانت شركتا "ميرسك" و"سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) قد حذرتا في وقت سابق من ارتفاع التكاليف التشغيلية، وقيود الشحن، وحالة عدم اليقين عبر ممرات الشحن في الشرق الأوسط. ودفعت المخاطر الأمنية الشركة إلى فرض "زيادة طارئة في أسعار الشحن" على الشحنات المتجهة من وإلى وجهات الخليج.
وأوضحت العملاق الدنماركي أن الرسوم الإضافية ستصل إلى 1,800 دولار للحاوية سعة 20 قدماً، و3,000 دولار للحاويات سعة 40 و45 قدماً، و3,800 دولار للحاويات المبردة أو ذات الشحنات الخاصة. وتطبق هذه الزيادة على الشحنات المرتبطة بعدة وجهات تشمل الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، وعمان.
وفي الإشعار ذاته، ذكرت الشركة أن السفن غير قادرة حالياً على العبور بأمان عبر مضيق هرمز بسبب المخاطر الأمنية المتصاعدة، مضيفة أن تدفقات الخدمة عبر ممرات التجارة في الشرق الأوسط قد تعطلت بشكل كبير.
وفي 3 مارس، أفادت ميرسك بأنها أوقفت قبول البضائع المبردة والخطرة والخاصة من وإلى عدة دول بالشرق الأوسط، مع استثناء السلع الأساسية فقط مثل الغذاء والدواء. كما تضمن التعميم وقف الحجوزات الجديدة بين شبه القارة الهندية (الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا) وأسواق أعالي الخليج.
من جانبها، أعلنت شركة "سي إم إيه سي جي إم" في إشعار للعملاء بتاريخ 2 مارس أنها ستفرض رسوماً إضافية لحالات الطوارئ تصل إلى 4,000 دولار لكل حاوية للشحنات التي تخدم وجهات الشرق الأوسط.
أفادت وسائل إعلام هندية بوجود ازدحام متزايد في مراكز التصدير؛ حيث تشير التقارير إلى أن نحو 1,000 حاوية محملة بالمنتجات الغذائية المتجهة لأسواق الشرق الأوسط عالقة حالياً في ميناء "جواهر لال نهرو" في مومباي.
وقال أحد وكلاء الشحن في مومباي إن تكاليف الشحن قفزت بشكل هائل: "الحاوية سعة 40 قدماً التي كانت تكلف حوالي 300 دولار، أصبحت تكلفتها الآن نحو 3,300 دولار. معظم شحناتنا متجهة إلى الإمارات والبحرين وقطر والعراق، لذا فإن هذا الاضطراب يضربنا مباشرة".
ويعد هذا التعطل مقلقاً بشكل خاص لمصدري المنتجات الزراعية من الهند، حيث يتزامن مع ذروة موسم شحن الفواكه والخضروات مثل العنب والموز والبصل. ويخشى المصدرون من تلف المحاصيل أو اضطرارهم لبيعها محلياً بأسعار بخسة إذا استمر إغلاق المسارات الملاحية، خاصة مع اقتراب موسم حصاد المانجو.
وحذر الدكتور سوجاي كانتاوالا، محامي الجمارك والتجارة، من أن العواقب تمتد لتشمل منظومة كاملة من المزارعين والناقلين وعمال الموانئ، مؤكداً أن "النظرة المستقبلية الحالية تكتنفها حالة كبيرة من عدم اليقين".