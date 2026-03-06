"ميرسك" تعلّق رحلاتها وتفرض رسوماً طارئة على أسواق الخليج

وأوضحت العملاق الدنماركي أن الرسوم الإضافية ستصل إلى 1,800 دولار للحاوية سعة 20 قدماً، و3,000 دولار للحاويات سعة 40 و45 قدماً، و3,800 دولار للحاويات المبردة أو ذات الشحنات الخاصة. وتطبق هذه الزيادة على الشحنات المرتبطة بعدة وجهات تشمل الإمارات، قطر، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، وعمان.