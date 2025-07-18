موقف عربي موحد: رفض التدخل الأجنبي في سوريا وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية

وفي 16 يوليو/تموز الماضي، أدانت الإمارات التصعيد الإسرائيلي في سوريا ورحبت بإعلان وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدة دعمها لاستقرار سوريا ووحدتها الإقليمية.



في بيان مشترك، رفض الوزراء جميع التدخلات الخارجية في الشأن السوري. كما رحّبوا باتفاق إنهاء الأزمة في السويداء، وأكدوا على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها، بما يحقن دماء السوريين ويضمن حماية المدنيين وسيادة القانون.



كما رحبت المجموعة بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات ضد المواطنين السوريين في السويداء، ودعم كل الجهود الرامية إلى إرساء الأمن وسيادة القانون في السويداء وفي جميع أنحاء سوريا، بالإضافة إلى نبذ العنف والطائفية ومحاولات نشر الفتنة والتحريض والكراهية.



كما أدانوا ورفضوا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية واعتبروها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً سافراً على سيادة سورية وزعزعة لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ومواطنيها وتقويضاً لجهود الحكومة في بناء سورية الجديدة التي تحقق تطلعات وخيارات شعبها.