عالم

موظف "سبايس جيت" يكشف تفاصيل إصابته بكسر في العمود الفقري ويقول: "كنت أقوم بعملي"

وقعت الحادثة العنيفة عندما تم منع ضابط في الجيش من ركوب الطائرة بسبب حمله حقيبة يدوية تجاوزت الحد المسموح به
موظف "سبايس جيت" يكشف تفاصيل إصابته بكسر في العمود الفقري ويقول: "كنت أقوم بعملي"
تاريخ النشر

تحدث أحد موظفي شركة سبايس جيت الأرضية الذي عانى من كسرين في العمود الفقري في اعتداء عنيف نفذه ضابط كبير في الجيش الهندي علنًا لأول مرة، داعيًا إلى المساءلة والعدالة.

لماذا اعتُدي علي؟ لماذا اعتُدي على زملائي لمجرد قيامهم بعملهم؟ إذا كان هذا هو الثمن الذي ندفعه لتطبيق القواعد، فقد يكون هناك شخص آخر غدًا. هذا ليس عدلًا، يجب محاسبة المسؤول، هذا ما قاله مدثر أحمد خان لوكالة أنباء ANI، وقد بدا عليه التأثر.

وقع الاعتداء على يد ضابط الجيش في 26 يوليو/تموز بمطار سريناغار الدولي إثر خلاف على وزن زائد لأمتعة المقصورة. ووفقًا لموداسير، رفض الراكب، الذي عُرف بأنه ضابط في الجيش، الامتثال لقواعد الأمتعة على متن الطائرة، وردّ بعنف جسدي عندما طُلب منه دفع الرسوم المطلوبة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في تصريح مصور لوكالة أنباء ANI، روى مدثر محنته بتفاصيلها الدقيقة. قال من سريره في المستشفى: "ضربني على وجهي بأمتعة. صفعني وبدأ بضربي. استخدم قبضتيه وقدميه لضربي... وفي النهاية، لكمني وسقطت أرضًا".

وأوضح مدثر أن الضابط كان يحمل حقيبتين يبلغ وزنهما الإجمالي 16 كيلوغراماً، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى المسموح به لحقائب اليد.

أوقفته للتفتيش. أخبرته أنه سيدفع ثمن الأمتعة الإضافية. لكنه بدأ بالصراخ. اتصلت بمدير المناوبة، الذي شرح له القواعد أيضًا.

رغم محاولات حلّ الموقف، زُعم أن الرجل تجاوز الأمن، ودفع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي (CISF)، ودخل جسر المطار دون تصريح. وعندما رافقه أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، تحولت المواجهة إلى عنف.

ألقى أشياءً من حقيبته على أحد الموظفين، ثم ضربني ببقية الأمتعة على وجهي. اتصلتُ بمدير مناوبتي يائسًا لإنقاذي من اعتداء الرجل، قال مدثر. "كنا نؤدي عملنا. لماذا اعتُدي علينا بسبب تطبيقنا للقواعد؟"

أكدت شركة سبايس جيت إصابة أربعة من موظفيها في الحادث. فبالإضافة إلى كسر العمود الفقري الذي أصيب به مدثر، أفادت التقارير أن موظفًا آخر أصيب بكسر في الفك بعد ركله في وجهه أثناء محاولته مساعدة زميل له سقط أرضًا أثناء الاعتداء.

وصفت شركة الطيران الحادث بـ"الاعتداء القاتل"، وأدانته بشدة، وجددت دعوتها لاتخاذ إجراءات صارمة. وصرح متحدث باسم الشركة: "سلامة وكرامة موظفينا أمرٌ لا يقبل المساومة".

وفي أعقاب الحادث، سجلت شركة سبايس جيت تقرير معلومات أولي لدى الشرطة المحلية وبدأت أيضًا عملية وضع الضابط على قائمة حظر الطيران.

مع تزايد الاهتمام الوطني بالحادثة، تتزايد الضغوط على الجيش الهندي للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش، على الرغم من أن التحقيقات الداخلية جارية.

الهند: نقل موظف في شركة سبايس جيت إلى المستشفى بعد اعتداء وحشي من قبل أحد الركاب بسبب الأمتعة الزائدة عن الحد أصدرت شركة إنديجو بيانًا بعد انتشار مقطع فيديو لرجل يصفع راكبًا آخر وأثار غضبًا تذاكر طيران الهند الرخيصة تجذب سكان الإمارات العربية المتحدة، لكن المخاوف الأمنية تقلق المسافرين
India

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com