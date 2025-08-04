موظف "سبايس جيت" يكشف تفاصيل إصابته بكسر في العمود الفقري ويقول: "كنت أقوم بعملي"

لماذا اعتُدي علي؟ لماذا اعتُدي على زملائي لمجرد قيامهم بعملهم؟ إذا كان هذا هو الثمن الذي ندفعه لتطبيق القواعد، فقد يكون هناك شخص آخر غدًا. هذا ليس عدلًا، يجب محاسبة المسؤول، هذا ما قاله مدثر أحمد خان لوكالة أنباء ANI، وقد بدا عليه التأثر.