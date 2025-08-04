موظف "سبايس جيت" يكشف تفاصيل إصابته بكسر في العمود الفقري ويقول: "كنت أقوم بعملي"

تحدث أحد موظفي شركة سبايس جيت الأرضية الذي عانى من كسرين في العمود الفقري في اعتداء عنيف نفذه ضابط كبير في الجيش الهندي علنًا لأول مرة، داعيًا إلى المساءلة والعدالة.
لماذا اعتُدي علي؟ لماذا اعتُدي على زملائي لمجرد قيامهم بعملهم؟ إذا كان هذا هو الثمن الذي ندفعه لتطبيق القواعد، فقد يكون هناك شخص آخر غدًا. هذا ليس عدلًا، يجب محاسبة المسؤول، هذا ما قاله مدثر أحمد خان لوكالة أنباء ANI، وقد بدا عليه التأثر.
وقع الاعتداء على يد ضابط الجيش في 26 يوليو/تموز بمطار سريناغار الدولي إثر خلاف على وزن زائد لأمتعة المقصورة. ووفقًا لموداسير، رفض الراكب، الذي عُرف بأنه ضابط في الجيش، الامتثال لقواعد الأمتعة على متن الطائرة، وردّ بعنف جسدي عندما طُلب منه دفع الرسوم المطلوبة.
في تصريح مصور لوكالة أنباء ANI، روى مدثر محنته بتفاصيلها الدقيقة. قال من سريره في المستشفى: "ضربني على وجهي بأمتعة. صفعني وبدأ بضربي. استخدم قبضتيه وقدميه لضربي... وفي النهاية، لكمني وسقطت أرضًا".
وأوضح مدثر أن الضابط كان يحمل حقيبتين يبلغ وزنهما الإجمالي 16 كيلوغراماً، أي أكثر من ضعف الحد الأقصى المسموح به لحقائب اليد.
أوقفته للتفتيش. أخبرته أنه سيدفع ثمن الأمتعة الإضافية. لكنه بدأ بالصراخ. اتصلت بمدير المناوبة، الذي شرح له القواعد أيضًا.
رغم محاولات حلّ الموقف، زُعم أن الرجل تجاوز الأمن، ودفع أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي (CISF)، ودخل جسر المطار دون تصريح. وعندما رافقه أفراد قوة الأمن الصناعي المركزي إلى بوابة الصعود إلى الطائرة، تحولت المواجهة إلى عنف.
ألقى أشياءً من حقيبته على أحد الموظفين، ثم ضربني ببقية الأمتعة على وجهي. اتصلتُ بمدير مناوبتي يائسًا لإنقاذي من اعتداء الرجل، قال مدثر. "كنا نؤدي عملنا. لماذا اعتُدي علينا بسبب تطبيقنا للقواعد؟"
أكدت شركة سبايس جيت إصابة أربعة من موظفيها في الحادث. فبالإضافة إلى كسر العمود الفقري الذي أصيب به مدثر، أفادت التقارير أن موظفًا آخر أصيب بكسر في الفك بعد ركله في وجهه أثناء محاولته مساعدة زميل له سقط أرضًا أثناء الاعتداء.
وصفت شركة الطيران الحادث بـ"الاعتداء القاتل"، وأدانته بشدة، وجددت دعوتها لاتخاذ إجراءات صارمة. وصرح متحدث باسم الشركة: "سلامة وكرامة موظفينا أمرٌ لا يقبل المساومة".
وفي أعقاب الحادث، سجلت شركة سبايس جيت تقرير معلومات أولي لدى الشرطة المحلية وبدأت أيضًا عملية وضع الضابط على قائمة حظر الطيران.
مع تزايد الاهتمام الوطني بالحادثة، تتزايد الضغوط على الجيش الهندي للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة. وحتى الآن، لم يصدر أي بيان رسمي من الجيش، على الرغم من أن التحقيقات الداخلية جارية.