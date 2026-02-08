موت في مدينة الألعاب.. انهيار مأساوي يصرع ضابطاً هندياً

وفقًا لوكالة الأنباء الهندية (ANI)، وقع الحادث حوالي الساعة 6 مساءً في معرض سوراجكوند ميلا في هاريانا بسبب "خلل فني". ضابط الشرطة الذي قُتل في الحادث — المفتش جاغديش — كان في الخدمة الأمنية في المعرض واندفع للمساعدة عندما أصابته أجزاء متساقطة في رأسه، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.