موت في مدينة الألعاب.. انهيار مأساوي يصرع ضابطاً هندياً
في حادث مأساوي وقع يوم السبت 7 فبراير 2026، انهارت لعبة ملاهي في الهند أثناء تشغيلها، مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب والمتفرجين ومقتل ضابط شرطة.
وفقًا لوكالة الأنباء الهندية (ANI)، وقع الحادث حوالي الساعة 6 مساءً في معرض سوراجكوند ميلا في هاريانا بسبب "خلل فني". ضابط الشرطة الذي قُتل في الحادث — المفتش جاغديش — كان في الخدمة الأمنية في المعرض واندفع للمساعدة عندما أصابته أجزاء متساقطة في رأسه، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.
يُظهر مقطع فيديو اللحظة المروعة التي انهارت فيها اللعبة على الأرض، وتحولت صرخات الفرح إلى صرخات رعب. تنتشر مقاطع من المعرض على الإنترنت، مما يثير تساؤلات حول السلامة في هذا الحدث.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، أصيب 13 شخصًا في الحادث ويتلقون العلاج حاليًا.
قال رئيس وزراء هاريانا، ناياب سايني، في منشور على X إنه "حزين للغاية بسبب الحادث"، معربًا عن تعازيه لعائلة مفتش الشرطة.
بدأت السلطات تحقيقًا لمعرفة سبب الحادث، مع قيام فرق الطب الشرعي بتفتيش أرض المعرض.