من 6 إلى 24 جلدة.. سنغافورة تتوعد المحتالين بعقوبات "رادعة"

قامت سنغافورة بتشديد العقوبات على المحتالين، حيث فرضت الجلد حتى 24 جلدة اعتبارًا من 30 ديسمبر، بموجب تغييرات في القانون الجنائي لردع حالات الاحتيال المتزايدة. سيكون هذا بالإضافة إلى العقوبات التي تشمل بالفعل السجن والغرامات، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.