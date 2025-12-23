من 6 إلى 24 جلدة.. سنغافورة تتوعد المحتالين بعقوبات "رادعة"

قامت سنغافورة بتشديد العقوبات على المحتالين، حيث فرضت الجلد حتى 24 جلدة اعتبارًا من 30 ديسمبر، بموجب تغييرات في القانون الجنائي لردع حالات الاحتيال المتزايدة. سيكون هذا بالإضافة إلى العقوبات التي تشمل بالفعل السجن والغرامات، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
بموجب التغييرات، يواجه المحتالون، بما في ذلك المجندون وأعضاء عصابات الاحتيال، من ست إلى 24 جلدة. الذين يغسلون عائدات الاحتيال أو يقدمون بيانات الهوية الوطنية وبطاقات SIM الهاتف المحمول للمحتالين قد يواجهون ما يصل إلى 12 جلدة.
قد يتم جلد المخالفين الذين لم يتخذوا "خطوات معقولة" لضمان عدم استخدام بياناتهم لارتكاب الاحتيالات. كما تسمح القوانين الجديدة بالجلد التقديري لأشكال أخرى من الاحتيال.
قالت وزارة الشؤون الداخلية في البلاد إن العقوبة المعززة "تضمن أن تظل قوانيننا الجنائية فعالة وعادلة ومستجيبة للتحديات الناشئة."
قالت: "مكافحة الاحتيال هي أولوية وطنية قصوى. لا يزال عدد حالات الاحتيال والخسائر الناتجة عنها مقلقًا."
بلغت الأموال المفقودة من خلال الاحتيالات في سنغافورة 350.9 مليون دولار في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض 12.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لإحصاءات الشرطة، حسبما أفادت رويترز في أكتوبر 2025.
تشمل الخمسة الأوائل من الاحتيالات في المدينة الدولة التصيد الاحتيالي، والوظائف الاحتيالية، والتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت، وكذلك احتيالات الاستثمار السريع وانتحال الشخصية، وفقًا لموقع وكالة تكنولوجيا الحكومة السنغافورية.
الجلد القضائي، وهو شكل من أشكال العقوبة الجسدية باستخدام عصا الخيزران على الأرداف العارية، يُطبق بالفعل في المدينة الدولة على الجناة الذكور تحت سن الخمسين للجرائم الخطيرة مثل السرقة والجرائم الجنسية، إلى جانب عقوبة السجن. تم تقديم الجلد خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية ويستخدم أيضًا في ماليزيا وبروناي المجاورتين.
تم اقتراح العقوبة لأول مرة في مارس من هذا العام خلال مناقشة حول ميزانية وزارة الشؤون الداخلية.
في سبتمبر، هددت وزارة الشؤون الداخلية شركة Meta بغرامة تصل إلى مليون دولار سنغافوري وغرامات تصل إلى 100,000 دولار سنغافوري يوميًا بعد نهاية الشهر إذا فشلت في تقديم تدابير مثل التعرف على الوجه للحد من عمليات الاحتيال في انتحال الهوية على شبكتها الاجتماعية فيسبوك.
[مع مدخلات من رويترز]