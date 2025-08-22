من قلب غزة: حفل تخرج استثنائي يضيء الأمل في عيون أيتام الحرب

رغم أن حفل التخرج كان مؤثرًا، إلا أنه لم يمنع الأطفال من الابتسام مع اقترابهم من النهاية، فقد أشرقت وجوههم فرحًا غامرًا وهم يرفعون قبعات التخرج عاليًا في الهواء. لثانية عابرة، لم يعودوا ضحايا أو مجرد إحصائيات، بل طلاب يحتفلون بمستقبلهم، حتى وسط أنقاض ماضيهم.