من خبز المجاعة إلى الأمان: رحلة الشيف الصغيرة ريناد من غزة إلى أوروبا

وسط الدمار الواسع الذي يلفّ فلسطين، وبينما إسرائيل تهدد باجتياح مدينة غزة، تتسرب بعض قصص الأمل لتشهد على صمود الفلسطينيين.
ريناد عطا الله، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر 11 عاماً، أصبحت صانعة محتوى مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توثق من خلال مقاطع الفيديو معاناة الأطفال الذين يجوعون في غزة. تحلم رناد بأن تفتح مطعماً في المستقبل، وتمارس ريناد شغفها بالطبخ عبر تصوير وصفات بسيطة، بإصرار على "خلق ما تحب حتى في أقسى الظروف".
وقالت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة الصحة العالمية مراراً وتكراراً إن إسرائيل تواصل فرض القيود على المساعدات، كما أعلنت الأمم المتحدة مؤخراً رسمياً عن المجاعة في غزة.
في هذه الظروف المأساوية، أطلقت رناد أسماء لافتة على أطباقها، مثل: "رقائق الحرب"، "خبز المجاعة"، و"لبنة المجاعة".
قبل ثلاثة أيام فقط، نشرت الطفلة صورة سوداء بكلمة واحدة مقلقة: "وداعاً".
في سن الحادية عشرة، أصبحت ريناد سفيرةً لمنظمة "هيومان كونسيرن إنترناشيونال كندا" (HCIC). وبينما تعيش العائلات شهورًا دون طعام مناسب، وتنتظر ساعات طويلة للحصول على أي نوع من التغذية، أخذت ريناد على عاتقها مهمة تقديم المساعدة.
لم تعمل ريناد لتوفير الطعام لنفسها فحسب، بل لإطعام آلاف الأفواه الأخرى، وبثّ الأمل في نفوس المحرومين من الضروريات الأساسية. في منشورٍ يروي الكثير عن اختلاف واقع الأطفال الفلسطينيين اختلافًا جذريًا، صوّرت ريناد فيديو لفتح صناديق هدايا - إلا أنها لم تكن ألعابًا أو ملابس، بل أرزًا وزيتًا.
أنشأت الفتاة الصغيرة رابطًا للتبرعات مع HCI، وتعاونت مع صانعي محتوى آخرين، للمساعدة في جمع الأموال والمساعدات؛ وفي الأسبوع الماضي فقط، استعرضت المساعدات التي وصلت إلى غزة بعد "4 أشهر من الحرمان والجوع".
وبينما كان متابعوها ينتظرون أخبارها بلهفة، عادت ريناد يوم السبت لتنشر صورة وتعليقاً قصيراً لكنه قوي: "ناجية من إبادة جماعية".
تم التقاط الصورة في هولندا، ما يعني أن ريناد تمكنت من مغادرة فلسطين والانضمام إلى شقيقتها نورهان عطا الله، إلا أن والدتها وإخوتها ما زالوا في غزة، بحسب نورهان على مواقع التواصل الاجتماعي.
انهالت التعليقات فوراً على منشورها، تعبر عن الفرح بسلامتها والحزن في الوقت نفسه على واقع أطفال يُجبرون على مغادرة أرضهم بحثاً عن حياة كريمة.
من بين المعلقين عائلة أحمد، وهو مزارع في غزة يبلغ من العمر ثماني سنوات.
وجاء في التعليق"دموعي تنهمر من الفرح الخالص. أشعر بسعادة غامرة لأنك نجحت بالنجاة، وكما تقولين دائماً: لا يستحق الأطفال أكثر من أن يكونوا مجرد أطفال".