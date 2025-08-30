من خبز المجاعة إلى الأمان: رحلة الشيف الصغيرة ريناد من غزة إلى أوروبا

لم تعمل ريناد لتوفير الطعام لنفسها فحسب، بل لإطعام آلاف الأفواه الأخرى، وبثّ الأمل في نفوس المحرومين من الضروريات الأساسية. في منشورٍ يروي الكثير عن اختلاف واقع الأطفال الفلسطينيين اختلافًا جذريًا، صوّرت ريناد فيديو لفتح صناديق هدايا - إلا أنها لم تكن ألعابًا أو ملابس، بل أرزًا وزيتًا.