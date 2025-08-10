من تحت الأنقاض... طفل من غزّة يمنح الحياة لقطط الحرب

غالبًا ما يجعل نقص الطعام والضروريات الأخرى من الصعب عليه إنقاذها جميعًا، لكنه يستمر في المحاولة قائلاً: "على الأقل ماتت وهي تشعر بالحب، وليس وحدها".
نُشر: الأحد 10 أغسطس 2025، 6:00 صباحًا
لقد قتلت الحرب في غزة وشردت الآلاف من الفلسطينيين. وفي خضم هذا الدمار المفجع، ينسى الكثيرون الحيوانات التي تعيش في القطاع.
على الرغم من الظروف الصعبة، انتشرت قصة أحمد، الطفل البالغ من العمر 8 سنوات الذي يشارك قصصًا عن الزراعة وتربية الحيوانات الأليفة عبر حساب يديره والده وأخته، على نطاق واسع بعد أن ودّع قطة أخرى أنقذها.
في مقطع فيديو حصد أكثر من 1.6 مليون مشاهدة، يمكن رؤية "أحمد المزارع" وهو يطلب من قطه المحبوب "ليو" المغفرة لعدم قدرته على إنقاذ حياته. وقد جمع الفيديو المؤثر الناس من جميع أنحاء العالم، حيث ترك العديد منهم تعليقات لتقديم الدعم للطفل الصغير. شاهد أدناه:
وفي حديثها لصحيفة "خليج تايمز"، قالت تسنيم، الأخت الكبرى للطفل، إن هذا الأمر بدأ عندما أنقذ شقيق أحمد الأكبر قطة كانت تطاردها كلاب ضالة وسط الحرب. وقالت: "لقد أثر ذلك فيه بعمق. ومنذ ذلك الحين قرر أنه يريد مساعدة كل قطة يستطيع إنقاذها".
في حين أن القطط ليست الحيوانات الضالة الوحيدة في غزة التي تحتاج إلى الإنقاذ، إلا أن أحمد يشعر تجاهها بالتعاطف الأكبر. يقول: "السماء واسعة. يمكن للطيور أن تطير وتهرب، لكن القطط ليس لديها مكان تذهب إليه"، وتضيف أخته أن الكلاب أصبحت عدوانية الآن بسبب الجوع.
بعد اثنين وعشرين شهرًا من الحرب المدمرة التي أشعلها هجوم حماس في أكتوبر 2023، قالت الأمم المتحدة إن غزة على وشك "مجاعة شاملة". ويعتمد سكانها البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بالكامل على المساعدات الإنسانية، ويعيشون تحت التهديد اليومي للغارات الجوية.
لا يخرج أحمد لإنقاذ القطط بنفسه بسبب الظروف غير الآمنة التي تسببت بها الحرب. فيقوم شقيقه وجيرانه بإحضار أي قطط مصابة أو مهجورة. ومنذ ذلك الحين، ساعد في إنقاذ العديد من القطط، ويطمح في أن يصبح منقذًا محترفًا للحيوانات بمجرد انتهاء الحرب.
لإنقاذ القطط، يشاركها أي طعام متوفر لدى عائلته، مثل الخبز أو الأرز أو التونة المعلبة، إن وجدت. "نادرًا ما تصل تبرعات صغيرة من طعام القطط، ولكنها محدودة للغاية بسبب الحصار".
غالبًا ما يجعل نقص الطعام والضروريات الأخرى من الصعب على الطفل الصغير أن يتمكن من إنقاذ جميع القطط التي ينقذها، لكنه يستمر في المحاولة قائلاً: "على الأقل ماتت وهي تشعر بالحب، وليس وحدها".
بعض القطط التي أنقذها أحمد تشمل:
سوزي: أول قطة أنقذها على الإطلاق. وجدها شقيق أحمد تطاردها كلاب ضالة خلال الحرب وأحضرها إليه. تعلق بها أحمد كثيرًا، ولكن للأسف، أصيبت بعدوى شديدة في البطن. وبسبب نقص الرعاية الطبية المتاحة، لم تتمكن من تلقي العلاج وتوفيت بشكل محزن. كان لفقدانها تأثير عاطفي عميق على أحمد وغيّر نظرته إلى الأبد.
سيمبا: تم إنقاذه من تحت الأنقاض، ولا يزال سيمبا يعيش مع أحمد حتى اليوم.
هرّة صغيرة: وُجدت وهي تبحث عن الطعام في القمامة. على الرغم من جهود أحمد لإنقاذها، كانت الهِرّة مريضة جدًا وتوفيت بعد بضعة أيام.
هوبي: وُجدت بجانب والدتها المتوفاة. على الرغم من أن أحمد اهتم بها، إلا أن مناعتها الضعيفة أدت إلى وفاتها في نهاية المطاف.
ليو: قطة أحبها أحمد بعمق وقضى معها وقتًا طويلاً.
يقول الطفل الصغير، الذي ينقذ القطط منذ سن السادسة، إن الحرب "سرقت طفولتي". وأضاف: "لقد حرمتني من حقي في التعلم واللعب، وحتى العيش في منزل آمن مع عائلتي".
الظروف المتدهورة في غزة تعني أن أحمد غالبًا ما يمرض ويكافح للعثور على الدواء. تقول أخته: "في كثير من الليالي، ينام وهو جائع".
أدت القيود الإسرائيلية على دخول الإمدادات إلى غزة منذ بداية الحرب قبل ما يقرب من عامين إلى نقص في الغذاء والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود، الذي تحتاجه المستشفيات لتشغيل مولداتها.
لكن الطفل لا يفقد الأمل من خلال الزراعة. ويحتوي حسابه أيضًا على العديد من مقاطع الفيديو لمساعيه في الزراعة. في مقطع فيديو تمت مشاركته مع "خليج تايمز"، يمكن رؤية الطفل الصغير وهو يحمل قطة ويقول إنه بمجرد عودة المياه، سيزرع البذور مرة أخرى وأنه لن يستسلم.
يقول: "أنا طفل... وأستحق أن أعيش".