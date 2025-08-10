من تحت الأنقاض... طفل من غزّة يمنح الحياة لقطط الحرب

شاهد: تعرف على الطفل الغزي البالغ 8 سنوات الذي ينقذ القطط "التي لا مكان لها تذهب إليه"

غالبًا ما يجعل نقص الطعام والضروريات الأخرى من الصعب عليه إنقاذها جميعًا، لكنه يستمر في المحاولة قائلاً: "على الأقل ماتت وهي تشعر بالحب، وليس وحدها".

نُشر: الأحد 10 أغسطس 2025، 6:00 صباحًا

لقد قتلت الحرب في غزة وشردت الآلاف من الفلسطينيين. وفي خضم هذا الدمار المفجع، ينسى الكثيرون الحيوانات التي تعيش في القطاع.

على الرغم من الظروف الصعبة، انتشرت قصة أحمد، الطفل البالغ من العمر 8 سنوات الذي يشارك قصصًا عن الزراعة وتربية الحيوانات الأليفة عبر حساب يديره والده وأخته، على نطاق واسع بعد أن ودّع قطة أخرى أنقذها.

في مقطع فيديو حصد أكثر من 1.6 مليون مشاهدة، يمكن رؤية "أحمد المزارع" وهو يطلب من قطه المحبوب "ليو" المغفرة لعدم قدرته على إنقاذ حياته. وقد جمع الفيديو المؤثر الناس من جميع أنحاء العالم، حيث ترك العديد منهم تعليقات لتقديم الدعم للطفل الصغير. شاهد أدناه: