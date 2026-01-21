من "التريند" إلى السجن..ضبط مؤثرة هندية تسببت بانتحار "ديباك"

استحوذت القضية الصادمة لرجل في ولاية كيرالا بالهند، أنهى حياته بعد اتهامه بسوء سلوك جنسي في فيديو حاز، على اهتمام الجمهور. وبحسب التقارير، تم القبض على المرأة التي نشرت الفيديو، وهي مؤثرة تدعى شيمجيتا مصطفى، يوم الأربعاء الموافق 21 يناير.

كان المقطع الفيروسي — الذي تم حذفه الآن من الحساب الأصلي، ولكن لا تزال نسخه تُشارك عبر الإنترنت — يهدف إلى تسليط الضوء على الرجل، الذي تم التعرف عليه باسم ديباك، وهو يلمس مصطفى بشكل غير لائق في حافلة في كيرالا.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

إليكم ما نعرفه حتى الآن عن القضية.

الفيديو الأصلي

يُظهر المقطع مصطفى وهي تسجل نفسها وزملاءها الركاب في حافلة. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية، كانت الحافلة متجهة إلى كانور في ولاية كيرالا جنوب الهند.

في الفيديو، تتحرك الحافلة وتبدو مزدحمة للغاية، حيث يقف الركاب ويمسكون بالمقابض المرفقة بالدرابزين أعلاه. يُظهر الفيديو الذي تم تحميله مقطعين تم تحريرهما معًا، وكلاهما يبرز بوضوح ديباك، الذي يقف بالقرب من مصطفى، ويبدو أن مرفقه يلامسها عدة مرات.

زعمت المؤثرة في الفيديو أنها تعرضت للمس غير اللائق منه عدة مرات. الفيديو، الذي تم التقاطه يوم الجمعة الموافق 16 يناير، انتشر لاحقًا بشكل فيروسي.

ضائقة نفسية

تسبب الفيديو الفيروسي في ضائقة نفسية شديدة لديباك، وفقًا لتقارير الأخبار. ويُزعم أنه شعر بالإهانة والظلم، لأنه لم يكن لديه أي نية سيئة. ذكرت مانوراما أن صديقًا قال إنه كان سيقاضي المرأة ليلة السبت، لكنه وُجد ميتًا في صباح اليوم التالي.

عُثر على ديباك معلقًا من مروحة السقف في غرفته يوم الأحد، مما أثار غضب مجتمعه، الذين وصفوه بالرجل الشريف وطالبوا بالعدالة.

تحدثت والدة ديباك أيضًا إلى الصحافة، معربة عن حزنها وقائلة إن ابنها كان لطيفًا وخائفًا بمجرد علمه بالفيديو الفيروسي.

نقاش عبر الإنترنت

بعد انتشار خبر الانتحار، وصف الكثيرون عبر الإنترنت الفيديو بأنه "دعاية"، متهمين مصطفى بتلفيق تهمة لرجل بريء من أجل المشاهدات والشهرة عبر الإنترنت.

ومع ذلك، هناك من يدافع عنها، قائلين إنها كانت ببساطة تشير إلى

تحقيق الشرطة والاعتقال

بعد الضجة، وعدت شرطة كيرالا بفتح تحقيق معمق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية. ثم وجهت الشرطة تهمة التحريض على الانتحار إلى مصطفى.

قالت وسائل إعلام كيرالا إنها كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلب كفالة استباقية إلى محكمة قاضي مقاطعة كوزيكود، لكنها فرت بعد أن سجلت الشرطة القضية.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، تم القبض عليها في منزل أحد أقاربها.