الصحة العالمية تطمئن العالم بشأن فيروس "نيباه" القاتل

في عام 1998، تم تحديد الفيروس القاتل خلال تفشٍ له في ماليزيا بين مزارعي الخنازير. وبعد عام، تم الإبلاغ عنه في سنغافورة، التي كانت قد استوردت بعض الخنازير من ماليزيا. وبعد حوالي عامين، ظهرت فاشيات لعدوى فيروس نيباه في الهند وبنغلاديش. وبعد أكثر من عقد من الزمان في عام 2014، حدث تفشٍ في الفلبين أيضاً، لكن دول جنوب شرق آسيا لم تشهد أي فاشيات جديدة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، كانت الفاشيات متكررة في بنغلاديش والهند - بشكل سنوي تقريباً منذ عام 2001 في بنغلاديش وبانتظام في الهند، خاصة في ولاية كيرالا الجنوبية وفي ولاية البنغال الغربية.