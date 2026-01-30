الصحة العالمية تطمئن العالم بشأن فيروس "نيباه" القاتل

أكدت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن خطر انتشار فيروس نيباه القاتل من الهند لا يزال منخفضاً. كما ذكرت المنظمة أنها لا توصي بفرض أي قيود على السفر أو التجارة بعد أن أبلغت الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن حالتي إصابة بالفيروس. دعونا نفهم فيروس نيباه وأصله.
نيباه هو فيروس حيواني المصدر (الأمراض حيوانية المنشأ هي أمراض معدية تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو الفطريات)، ومثل غيره من فصيلته، ينتقل بين الحيوانات والبشر. كما يمكن أن ينتقل عن طريق الغذاء الملوث أو بين البشر.
في عام 1998، تم تحديد الفيروس القاتل خلال تفشٍ له في ماليزيا بين مزارعي الخنازير. وبعد عام، تم الإبلاغ عنه في سنغافورة، التي كانت قد استوردت بعض الخنازير من ماليزيا. وبعد حوالي عامين، ظهرت فاشيات لعدوى فيروس نيباه في الهند وبنغلاديش. وبعد أكثر من عقد من الزمان في عام 2014، حدث تفشٍ في الفلبين أيضاً، لكن دول جنوب شرق آسيا لم تشهد أي فاشيات جديدة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، كانت الفاشيات متكررة في بنغلاديش والهند - بشكل سنوي تقريباً منذ عام 2001 في بنغلاديش وبانتظام في الهند، خاصة في ولاية كيرالا الجنوبية وفي ولاية البنغال الغربية.
تُعتبر خفافيش الفاكهة من فصيلة "بتروبوديداي" (Pteropodidae) هي المضيف الطبيعي للفيروس، لكن الخفافيش لا تمرض بسببه. ومع ذلك، فهي تلوث الثمار، والتي عندما تستهلكها حيوانات أخرى بما في ذلك الخنازير والكلاب والخيول والأغنام والماعز، ينتشر الفيروس بسرعة.
ما هي الأعراض؟
يظهر المرض لدى البشر ببداية مفاجئة لأمراض غير محددة تشبه الأنفلونزا، بما في ذلك الالتهاب الرئوي ومشاكل الجهاز التنفسي. يصاب الضحايا بالحمى، أو يعانون من الصداع أو الارتباك، أو يجدون صعوبة في التنفس أو يسعلون كثيراً. يؤثر المرض على الدماغ والرئتين والأعضاء الأخرى أيضاً. وتشمل الأعراض القشعريرة، والتعب، والنعاس، والدوخة، والقيء، والإسهال.
المضاعفات الأكثر خطورة هي التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، والذي يتطور بعد ثلاثة إلى 21 يوماً من المرض الأولي. ويرتبط هذا بمعدل وفيات مرتفع جداً. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 40 إلى 75 في المئة من المصابين بالفيروس سيموتون، وفقاً لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة. ومن المرجح أن يعاني الناجون من مشاكل عصبية دائمة مثل النوبات المستمرة وتغيرات الشخصية. وفي حالات نادرة، يمكن للفيروس أن ينشط مرة أخرى بعد أشهر أو حتى سنوات من العدوى الأولية.
يمكن أن ينتقل نيباه أيضاً بين الناس من خلال الاتصال الوثيق، بما في ذلك أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية. ومن الصعب اكتشاف نيباه في البداية وتمييزه عن الأمراض المعدية الأخرى بدون اختبارات معملية. لكن التشخيص المبكر لنيباه يضمن توفير الرعاية الداعمة، التي يمكن أن تمنع الوفيات.
ولكن لسوء الحظ، لا توجد أدوية أو لقاحات معتمدة لعدوى فيروس نيباه. وقد حددت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس نيباه كمرض ذو أولوية في مخططها للبحث والتطوير. وهناك مجموعة من المنتجات المرشحة في مراحل مختلفة من التطوير.
حثت منظمة الصحة العالمية العاملين في مجال الرعاية الصحية على تنفيذ الاحتياطات القياسية للوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع الأوقات لجميع المرضى. يجب وضع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة لإصابتها بفيروس نيباه في غرفة لمريض واحد. كما تنصح باستخدام احتياطات التلامس والرذاذ، بما في ذلك قناع طبي محكم، وحماية العينين، وثوب مقاوم للسوائل، وقفازات فحص.
يجب تنفيذ احتياطات النقل الجوي أثناء الإجراءات التي تولد الرذاذ الجوي، بما في ذلك وضع المريض في غرفة عزل للعدوى المنقولة بالهواء واستخدام جهاز تنفس مرشح للوجه تم اختبار ملاءمته بدلاً من القناع الطبي. كما يجب على أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية الذين يزورون المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس نيباه أو المؤكدة إصابتهم به اتخاذ احتياطات مماثلة. والأهم من ذلك، يجب ارتداء القفازات والملابس الواقية الأخرى أثناء التعامل مع الحيوانات المريضة مثل الخنازير أو الخيول، وأثناء إجراءات الذبح والإعدام.