ملكات جمال الكون ينسحبن من المسابقة بعد وصف مديرهّن للمكسيكية بـ"الغبية"

شهدت مسابقة ملكة جمال الكون الـ 74 بداية متوترة بعد تبادل حاد للكلمات وقع بين المشاركات ومضيفي المسابقة، وتحديداً المدير الوطني لملكة جمال تايلاند (MUT)، قبيل انطلاق مراسم تقليد المرشحات الأوشحة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أفادت "فيلستار جلوبال".

ووفقاً للمنفذ الإخباري، فقد سادت الفوضى في المسابقة نفسها بعد تضارب التصريحات بين منظمة ملكة جمال الكون الرئيسية (MUO) والمضيفين (ملكة جمال تايلاند)، على الرغم من أن مديرها الوطني، ناوات إيتساراغريسل، يعمل مديراً تنفيذياً لمنظمة ملكة جمال الكون.

بداية الفوضى

كانت منظمة ملكة جمال الكون قد وصفت فعالية "عشاء خاص وندوة حوارية" روجت لها "ملكة جمال تايلاند" بأنها غير مرخصة رسمياً؛ ومع ذلك، ذكرت "ملكة جمال تايلاند" أن النشاط كان جزءاً من حملتها التسويقية، التي يُسمح للمضيفين بالإشراف عليها. وقد وصلت جميع الملكات المتنافسات على لقب ملكة جمال الكون 2025 إلى تايلاند وكان من المقرر أن تبدأ فعاليات ما قبل المسابقة بحفل تقليد الأوشحة يوم الثلاثاء.

قبل أن يبدأ الحدث، اغتنم نوات الفرصة للتحدث إلى جميع الملكات المتجمعات لتأكيد أن الأنشطة الترويجية لـ "ملكة جمال تايلاند" قانونية، بينما أشار أيضاً إلى قضايا أخرى مثل عدم مشاركة المرشحات في جلسات التصوير الترويجية والجهات الراعية المرتبطة بكازينوهات عبر الإنترنت، وهو أمر غير قانوني في تايلاند.

وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، طلب نوات من المتسابقات المشاركات اللواتي لا يوافقن على أفكار "ملكة جمال تايلاند" الترويجية رفع أيديهن.

عندما ساد الصمت في القاعة، نادى نوات على ممثلة المكسيك فاطمة بوش.

تصريح "أنتِ غبية"

ادعى نوات بناءً على تقارير من موظفيه أن المديرة الوطنية لفاطمة أمرتها بعدم نشر أي شيء عن تايلاند، مما دفع فاطمة لشرح موقفها.

بعد أن قالت فاطمة إنها ستكون قادرة على اتباع أوامر نوات، ادعى نوات أن المديرة الوطنية للمكسيك قد "طُردت من البلاد".

ونقلت "فيلستار جلوبال" عن نوات قوله: "هذا ليس مهذباً، إنه ليس جيداً... إذا اتبعتِ أوامر مديرتك الوطنية، فأنتِ غبية".

بعد دقائق قليلة، وقفت فاطمة مرة أخرى لطلب توضيح، مما أغضب نوات، الذي كرر مراراً أنه لا يزال يتحدث عبر الميكروفون.

سأل نوات: "ما زلت أتحدث للجميع. لماذا تقفين لتتحدثي معي؟" فردت فاطمة: "لأن لدي صوت..." لكن نوات قاطعها قائلاً: "نعم، لديك صوت، لكن عليكِ أن تحترميه."

فردت فاطمة: "لكنك لا تحترمني كامرأة"، مما دفع نوات إلى مناداة الأمن لمرافقتها خارج القاعة، ما أسفر عن تنهدات وتذمر مسموع من المرشحات الأخريات.

من خلف القاعة، سُمعت فاطمة وهي تقول: "بصفتنا نساء، نحن محترمات ونحتاج إلى الاحترام. أنا هنا أمثل بلدي، وليس خطئي أن لديك مشاكل مع منظمتي"، وفقاً لـ "فيلستار جلوبال".

الانسحاب الجماعي للمتسابقات

أسفر هذا التبادل عن مغادرة ملكة جمال الكون الحالية، فيكتوريا كجير ثيلفيج، للقاعة، معربة لوسائل الإعلام المتواجدة بالخارج عن استيائها من كيفية التعامل مع الموقف.

نقلت "فيلستار جلوبال" عن فيكتوريا قولها وهي تغادر: "لدينا احترام للجميع ولكن هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن تُدار بها الأمور، تشويه سمعة فتاة أخرى هو أمر يتجاوز عدم الاحترام".

بالعودة إلى داخل القاعة، اختارت بعض المرشحات اتباع فيكتوريا وانسحبن، على الرغم من دعوات نوات للجميع بالبقاء في مقاعدهم.

قال نوات: "اجلسوا. إذا أراد أي شخص الاستمرار في المسابقة، فليجلس. إذا خرجتِ، فستستمر بقية الفتيات".

كانت فاطمة من بين المنسحبات، وبجانبها حنين القريشي ممثلة العراق. أعربت ملكة الجمال عن حبها واحترامها وإعجابها بالشعب التايلاندي لكنها أعربت عن أسفها للتعليقات التي أدلى بها نوات، وخاصة حول وصفها بـ "الغبية".

نقلت "فيلستار جلوبال" عن فاطمة قولها: "أعتقد أن العالم يحتاج إلى سماع ورؤية هذا، لأننا جميعاً نساء متمكنات. هذه المنصة مخصصة لأصواتنا، ولا يمكن لأحد أن يسكت صوتنا".

الاعتذار

تحول إيتساراغريسل لاحقاً إلى السيطرة على الأضرار. ففي مؤتمر صحفي عُقد في اليوم التالي، قدم اعتذاراً.

ونقلت عنه شبكة "ABS CBN" قوله: "لم أكن أنوي إيذاء أي شخص لأنني أحترمكم جميعاً. لكن يجب أن أقول، أنا آسف جداً لحدوث ذلك. يجب أن أعتذر للمندوبات إذا شعر أي شخص بعدم الارتياح... أنا آسف جداً".

ونفى أنه أساء لأي شخص. ونقل عنه قوله: "لأنني رأيت الكثير من الرسائل، مثل كلمة معينة، لم أقلها. شخص ما وضع كلمة سيئة حقاً".