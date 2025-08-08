مكتب جديد في نيجيريا لمساعدة العمال الفلبينيين

من المقرر أن تفتح إدارة العمال المهاجرين مكتبًا جديدًا في نيجيريا لتلبية احتياجات ومخاوف العمال الفلبينيين في الخارج في المنطقة، والذين يعمل العديد منهم في صناعة النفط وقطاع الملاحة البحرية.
وسوف يخدم المكتب الجديد أيضًا العمال الفلبينيين في الخارج في بلدان أخرى في غرب إفريقيا، بما في ذلك السنغال وغانا وساحل العاج وسيراليون وبوركينا فاسو وبنين، وفقًا لموقع inquirer.net.
في الوقت الحالي، يلجأ العمال الفلبينيون في غرب أفريقيا إلى السفارة الفلبينية في أبوجا لطلب المساعدة. وأوضح كاكداك أن مكتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديد سيجعل تقديم الخدمات القانونية والطبية والمالية والإنسانية أكثر مباشرة وكفاءة.
سيكون المكتب المُخطط له في أبوجا بنيجيريا ثاني مكتب للوكالة في أفريقيا، بعد مكتبها في شمال أفريقيا، وسيكون جزءًا من مكاتبها الخارجية البالغ عددها 42 مكتبًا. كما تخطط الوكالة لافتتاح مكاتب في فيتنام وكمبوديا وتركيا.
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس (7 أغسطس)، أشار وزير إدارة العمالة الفلبينية، هانز ليو كاكداك، إلى أن غرب أفريقيا تُصبح سوق عمل متنامية للفلبينيين، مُسلّطًا الضوء على أهمية التوظيف الأخلاقي وحماية العمال. ومن التحديات الشائعة التي يواجهها العمال الفلبينيون في المنطقة مخاطر القرصنة التي يتعرض لها البحارة، وحالات العمل غير النظامي.
بالإضافة إلى البحارة وعمال النفط، يعمل العديد من الفلبينيين في قطاعات مختلفة، مثل تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتعليم. كما يعملون في المصانع ومديري المرافق الطبية.
من المقرر أن يقوم سكرتير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هانز ليو كاكداك ومسؤولون آخرون بزيارة تستغرق أسبوعا إلى نيجيريا وليبيريا اعتبارا من 9 أغسطس.
ستشمل الزيارة لقاءات مع جاليات العمال الفلبينيين في الخارج ونظرائهم الحكوميين، في إطار استعدادات وزارة العمالة المنزلية والعمالة المنزلية لإنشاء مكتب للعمال المهاجرين في أبوجا، عاصمة نيجيريا. وبعد زيارة نيجيريا، التي توظف حاليًا حوالي 6000 فلبيني، سيزور الوفد ليبيريا، وفقًا لوكيل وزارة العمالة المنزلية والعمالة المنزلية، جينال رسول الابن. ويعمل في ليبيريا حوالي 150 عاملًا فلبينيًا.