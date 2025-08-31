مقيمة سابقة في دبي تشارك بإنقاذ ضحايا الكارثة الجوية الهندية

وأضاف: "نعتقد أن ما بين 60 إلى 70 شخصاً كانوا داخل المبنى الذي اصطدمت به الطائرة. كثير منهم لقوا مصرعهم أو أصيبوا بجروح بالغة. وقد تلقينا رسائل تؤكد أن المستشفى المدني يطلب من أقارب الضحايا تقديم عينات DNA، وهو ما يشير إلى أن العديد من الجثث لا يمكن التعرف عليها. هناك حاجة ماسة لوحدات دم من فصيلة O سالب، والمدينة كلها تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة."