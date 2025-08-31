مقيمة سابقة في دبي تشارك بإنقاذ ضحايا الكارثة الجوية الهندية

[ملاحظة المحرر: تابع مدونة KT المباشرة للحصول على جميع التحديثات الأخيرة حول حادث تحطم طائرة أحمد آباد.]
تجمع أفراد الطوارئ وآخرون بالقرب من الممتلكات المتضررة في موقع سقوط طائرة "إير إنديا" في مدينة أحمد أباد بولاية غوجارات الهندية. كان من بين الأطباء الذين سارعوا لمساعدة الضحايا إحدى المقيمات السابقات في دبي، الطبيبة شاتشي جوشي، التي قالت لصحيفة خليج تايمز من مستشفى "كي دي" في أحمد أباد: "فريقنا جزء من مزوّدي الخدمة. لقد أرسلنا أطباء مبتدئين وأطباء طوارئ متخصصين لمساعدة المصابين. كما أنشأنا بالفعل مراكز للتبرع بالدم. جميع الضحايا نُقلوا إلى المستشفى المدني في المدينة."
وباعتبارها قد عاشت أربع سنوات في المملكة المتحدة وسافرت كثيراً عبر خط لندن – أحمد أباد، أوضحت الدكتورة شاتشي أن المأساة بالنسبة لها شخصية على مستويات عدة: "أنا حزينة للغاية لسماع خبر التحطم. فقد كنت أعيش في المملكة المتحدة سابقاً، وأنا مقيمة في أحمد أباد، وخريجة المستشفى المدني. نحن جميعاً نحاول تقديم أقصى ما يمكن، وقلوبنا مع عائلات الضحايا سواء من كانوا على متن الرحلة أو من الأطباء المقيمين في السكن الجامعي."
أضافت أنها التقت بعدد من العائلات التي ما زالت تنتظر أخباراً عن ذويها. وتُعد هذه الكارثة أسوأ حادث طيران مدني في العالم منذ عقد، إذ يُخشى أن يكون مئات الركاب وعدد من سكان المنطقة قد لاقوا حتفهم. وقد وقع الحادث عندما اصطدمت رحلة إير إنديا AI 171 المتجهة إلى لندن بمبنى سكن طلاب السنة التمهيدية بكلية الطب BJMC بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد أباد.
وقال طبيب آخر من سكان أحمد أباد نشأ في الإمارات، شاهيد حيدري: "الخبر مدمر بحق. لدي الكثير من الزملاء في المستشفى المدني، وبعضهم يقيم في المبنى المجاور مباشرة لمكان التحطم. إن الكارثة التي أصابت الركاب وكذلك الأطباء الشباب الذين كانوا يتناولون الغداء فقط أمر بالغ الحزن. الأطباء من مختلف أنحاء أحمد أباد هرعوا إلى المستشفى المدني للمساعدة في التعامل مع هذا العدد الكبير من الإصابات."
من جانبها، قالت الطبيبة شهناز حسين، المقيمة في دبي وخريجة كلية BJMC: "منذ لحظة سماعي عن الحادث وأنا ملتصقة بشاشة التلفزيون. خلال دقائق من التحطم، أرسل لي صهري وابني رسائل. لازلت غير قادرة على استيعاب ما حدث. فصور الحادث كانت محطمة للقلب."
وأضافت بصوت مرتجف: "لست قادرة حتى الآن على الاتصال بأصدقائي هناك. لقد تحطم قلبي. فقدنا العديد من الأطباء الشباب الأذكياء. وبوصفي خريجة لهذه الكلية، أعلم حجم الجهد والتضحيات المبذولة للالتحاق بها، والتضحيات التي تقدمها العائلات ليصل أبناؤها إلى هذه المرحلة. كل ذلك انهار في دقائق معدودة."
أما "مينا ت."، وهي مقيمة في أبوظبي، فقد قالت إنها شعرت بالصدمة عند سماع الخبر: "إنه أمر صادم للغاية. الكثير من أصدقائي القدامى في المملكة المتحدة من أحمد أباد، وشعرت بقلق بالغ إن كان أحدهم أو أحد أفراد عائلاتهم مسافراً. لذلك سارعت للتواصل معهم للاطمئنان."
وأضافت هذه المغتربة البريطانية ذات الأصول الغوجاراتية: "قلبي مع عائلات الضحايا. وحتى الآن لم تُعلن أسماء الضحايا، ومستوى القلق في ذروته. أتصور حالة الأهالي وهم يهرعون إلى المستشفى يبحثون عن أحبائهم. إنه أمر يمزق القلب."
ووصف أحد الأطباء من المستشفى المدني، متحفظاً على ذكر اسمه، الوضع قائلاً: "الأمر أشبه بحالة استنفار شامل. جرى استدعاء جميع الأطباء العاملين في المستشفى المدني، سواء كانوا في نوبات عمل رسمية أو لا. المدينة كلها تعيش حالة من الفوضى."
وأضاف: "نعتقد أن ما بين 60 إلى 70 شخصاً كانوا داخل المبنى الذي اصطدمت به الطائرة. كثير منهم لقوا مصرعهم أو أصيبوا بجروح بالغة. وقد تلقينا رسائل تؤكد أن المستشفى المدني يطلب من أقارب الضحايا تقديم عينات DNA، وهو ما يشير إلى أن العديد من الجثث لا يمكن التعرف عليها. هناك حاجة ماسة لوحدات دم من فصيلة O سالب، والمدينة كلها تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة."