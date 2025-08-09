مقتل 8 أشخاص في نيودلهي وسط أمطار غزيرة

ذكرت شركة إنديجو في تحذيرها: "لم يتوقف هطول الأمطار في دلهي، وتعاني طرق المدينة من ضغط شديد. قد يستغرق الوصول إلى المطار وقتًا أطول بسبب استمرار غمر المياه وازدحام حركة المرور. إذا كنت مسافرًا اليوم، يُرجى مراجعة جدول رحلاتك عبر تطبيقنا وموقعنا الإلكتروني والانطلاق مبكرًا عن المعتاد. تراقب فرقنا الوضع عن كثب. نقدّر تعاونكم خلال هذه الفترة."