مقتل 8 أشخاص في نيودلهي وسط أمطار غزيرة

شهدت منطقة دلهي العاصمة الوطنية (NCR) هطول أمطار غزيرة طوال الليل، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرًا أحمر لهذا اليوم، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة. بدأ هطول الأمطار الغزيرة في وقت متأخر من الساعة الحادية عشرة مساءً يوم الجمعة، وضرب مناطق متعددة من العاصمة الهندية.
لقي ثمانية أشخاص حتفهم إثر انهيار جدار قرب معبد موهان بابا ماندير في هاريناغار، جايتابور، وسط أمطار غزيرة في العاصمة الوطنية صباح اليوم، وفقًا لمسؤولين. وأفادت خدمة إطفاء دلهي بأن ثلاث سيارات إطفاء هرعت إلى الموقع برفقة فرق الشرطة، وفقًا لوكالة برس تراست أوف إنديا.
كما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت طوال الليل في شلل تام في العاصمة، مما أدى إلى تعطل حركة المرور ورحلات الطيران. وأفادت عدة مناطق في العاصمة، بما في ذلك بانشكويان مارغ، وماثورا رود، وكونوت بليس، بتراكم المياه فيها.
حذّرت بعض شركات الطيران من احتمال تأثر رحلاتها. وذكرت الخطوط الجوية الهندية، في تحذيرها بشأن السفر: "قد تؤثر الأمطار على عمليات الرحلات الجوية من وإلى دلهي اليوم. يُرجى التحقق من حالة رحلتكم هنا قبل التوجه إلى المطار، وتخصيص وقت إضافي لرحلتكم نظرًا لاحتمال بطء حركة المرور".
ذكرت شركة إنديجو في تحذيرها: "لم يتوقف هطول الأمطار في دلهي، وتعاني طرق المدينة من ضغط شديد. قد يستغرق الوصول إلى المطار وقتًا أطول بسبب استمرار غمر المياه وازدحام حركة المرور. إذا كنت مسافرًا اليوم، يُرجى مراجعة جدول رحلاتك عبر تطبيقنا وموقعنا الإلكتروني والانطلاق مبكرًا عن المعتاد. تراقب فرقنا الوضع عن كثب. نقدّر تعاونكم خلال هذه الفترة."
وحذر مطار دلهي أيضًا المسافرين من سوء الأحوال الجوية وحثهم على التخطيط لسفرهم وفقًا لذلك.
يُقال إن الأمطار الغزيرة أثرت على عدة رحلات جوية أيضًا. وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن بيانات تطبيق فلايت رادار لتتبع الرحلات الجوية أظهرت تأخير 135 رحلة صباح السبت. وفي الساعة 8:30 صباحًا، أظهر تطبيق فلايت رادار تأخير 15 رحلة متجهة إلى مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي، بالإضافة إلى تأخير 120 رحلة مغادرة.