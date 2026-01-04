عالم

مقتل 4 معتمرين هنود في حادث مروري بالسعودية

كانت العائلة من كيرالا قد وصلت سابقًا إلى مكة لأداء العمرة وكانت في طريقها إلى المدينة عندما وقع الحادث المميت
قُتل أربعة أفراد من عائلة من كيرالا في حادث طريق في السعودية حوالي الساعة 6 مساءً يوم السبت، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الهندية.

كانت العائلة قد وصلت سابقًا إلى مكة لأداء العمرة وكانت في طريقها إلى المدينة عندما وقع الحادث المميت، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المالايالامية.

حددت تقارير وسائل الإعلام المتوفين بأنهم عبد الجليل، من سكان مانجيري، منطقة مالابورام؛ وزوجته تسنا ثودينغال؛ وابنهما؛ ووالدة جليل، ميمونة كاكينغال.

بنات عبد الجليل، اللاتي أصبن بجروح في الحادث، يتلقين العلاج في مستشفيات بالسعودية، وفقًا لوسائل الإعلام الهندية.

