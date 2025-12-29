عالم

مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في "حادث إصابات جماعية" بسلطنة عمان

قُتل المواطن من مالابورام، الذي تم التعرف عليه باسم أفضل، في حادث طريق حوالي الساعة 9 مساءً يوم الأحد، حسب تقارير الإعلام المالايالامي
صورة مستخدمة لأغراض توضيحية

صورة مستخدمة لأغراض توضيحية

طاقم الخليج تايمز
تاريخ النشر

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن مقتل أربعة أشخاص في "حادث إصابات جماعية" في سلطنة عمان. كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أفراد آخرين.

وقالت الوزارة العمانية إنه تم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى الرستاق.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ووفقاً لتقارير إعلامية هندية، كان من بين المتوفين شخص من ولاية كيرالا (ملايالي) يدعى "أفضل". وذكرت وسائل إعلام باللغة المليالامية أن المواطن المنحدر من منطقة "مالابورام" لقي حتفه في حادث سير وقع في حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد.

وقالت تقارير إعلامية إن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة أفضل بمركبة أخرى.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com