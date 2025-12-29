مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في "حادث إصابات جماعية" بسلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن مقتل أربعة أشخاص في "حادث إصابات جماعية" في سلطنة عمان. كما أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أفراد آخرين.
وقالت الوزارة العمانية إنه تم نقل المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى الرستاق.
ووفقاً لتقارير إعلامية هندية، كان من بين المتوفين شخص من ولاية كيرالا (ملايالي) يدعى "أفضل". وذكرت وسائل إعلام باللغة المليالامية أن المواطن المنحدر من منطقة "مالابورام" لقي حتفه في حادث سير وقع في حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد.
وقالت تقارير إعلامية إن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة أفضل بمركبة أخرى.